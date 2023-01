TOLENTINO - L’esposizione, curata dall'Anpi locale, è stata presentata da Marina Benadduci e da Juri Meda. Resterà aperta al pubblico tutti i giorni, fino al 15 febbraio, dalle 17.30 alle 19.30. Al parco Vittime della Shoah, in piazza Peramezza, è stata deposta una corona di alloro

Alla Galleria Sangallo, in piazza della Libertà a Tolentino, è stata inaugurata oggi la mostra “Shoah. L’infanzia rubata” a cura dell’associazione “Figli della Shoah” di Milano.

L’esposizione, curata dall’Anpi locale, è stata presentata da Marina Benadduci e da Juri Meda, presidente dell’Istituto Storico per la Resistenza di Macerata. Resterà aperta al pubblico tutti i giorni, fino al 15 febbraio, dalle 17.30 alle 19.30 (ingresso libero). Hanno partecipato una rappresentanza degli studenti e delle studentesse dell’istituto Filelfo e dell’Ipsia Frau, oltre a molte autorità e rappresentanti delle associazioni d’arma e combattentistiche.

Alle 11.30, come tutti gli anni, al parco Vittime della Shoah, in piazza Peramezza, è stata deposta una corona di alloro. Subito dopo i saluti e interventi del sindaco Mauro Sclavi, del presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi Gentiloni Silverj e del sindaco, del vicesindaco e del presidente del Consiglio dei ragazzi. La consigliera comunale Alba Mosca ha letto un messaggio inviato da Galliano Nabissi, già presidente regionale dell’associazione Marche-Israele e referente dell’associazione Amici di Israele.

Tra le autorità presenti, il maggiore Giulia Maggi (comandante della Compagnia dei Carabinieri di Tolentino), il luogotenente Gaetano Barracane (comandante della Stazione dei Carabinieri di Tolentino), una rappresentanza del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tolentino, il presidente dell’Anpi Lanfranco Minnozzi, studenti degli del’Iis Filefo, dell’Ipsia Frau, dell’istituto Don Bosco e dell’istituto Lucatelli. Diversi anche i cittadini che hanno voluto partecipare alle commemorazioni dedicate alle vittime della Shoah.

Per tutta la giornata, nelle scuole secondarie si sono tenute conferenze con Maurizio Pincherle (neuropsichiatra infantile e socio onorario del centro studi di Ascoli), che ha parlato de “Le leggi e persecuzioni razziali in Italia”, e Franco Maiolati (residente del circolo culturale Colsalvatico), che ha illustrato il tema “Ma lui non vuole che se ne parli. Tullio Colsalvatico Giusto tra le Nazioni”.

Organizzazione a cura del Comune di Tolentino in collaborazione con l’stituto storico della resistenza e dell’età contemporanea “Mario Borbiducci” di Macerata, la sezione locale dell’Anpi, il circolo culturale “Tullio Colsalvatico”, l’istituto Don Bosco, l’istituto Lucatelli, l’Ipsia “Frau” e l’Iis “Filelfo”.