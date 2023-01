CAMERINO - L'ateneo, tramite il gruppo di ricerca “Enabling consumer to become prosumer”, ha partecipato ad un convegno a Roma

“Comunità energetiche e cittadini: stato dell’arte, opportunità e sostenibilità”. È stato il tema del convegno tenutosi nei giorni scorsi a Roma nella sede del Cnel, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, organizzato da Consumers’ Forum, associazione indipendente composta da importanti associazioni di consumatori, istituzioni, imprese industriali e di servizi e loro associazioni di categoria, in collaborazione con il gruppo di ricerca “Enabling consumer to become prosumer” (Ecpe project) dell’Università di Camerino coordinato dalla professoressa Lucia Ruggeri della scuola di Giurisprudenza, e con EnSiEL – Consorzio interuniversitario nazionale “Energia e sistemi elettrici”.

«Obiettivo dell’evento è stato quello di promuovere l’incontro tra diversi saperi e competenze, nella consapevolezza che soltanto un dialogo tra consumatori, imprese e istituzioni può rendere effettivo il diritto ad una energia pulita e accessibile – si legge nella nota di Unicam -. Proprio per questo è stato creato Ect Lab-Energy community training lab, laboratorio di competenze promosso da consumatori, imprese, università e istituzioni, per fare rete, condividere esperienze, fare informazione e formazione nei territori, sul tema delle comunità energetiche».

«Le comunità energetiche – ha affermato il presidente di Consumers’ Forum Sergio Veroli – rappresentano per i cittadini una grande opportunità per essere protagonisti attivi nei territori di appartenenza, in quanto prosumer. Il nuovo quadro normativo offre la possibilità di trasformare i consumatori in produttori, rende possibile, in una logica comunitaria di tipo non profit, benefici sociali, economici e ambientali e può ridurre le povertà energetiche e le vulnerabilità. Per questo è fondamentale il rapporto con il mondo accademico e per questo Consumers’ Forum, associazione che rappresenta consumatori e imprese, ha organizzato questa iniziativa con l’Università di Camerino, che grazie all’attività della professoressa Lucia Ruggeri e al suo team rappresenta un’eccellenza in questo settore, e con EnSiEL, che è il consorzio interuniversitario nazionale per energia e sistemi elettrici di cui il professor Domenico Villacci è il presidente».

«Siamo davvero molto soddisfatti – ha sottolineato la professoressa Ruggeri – di essere tra i promotori del laboratorio di competenze Ect Lab, che rientra tra le iniziative auspicate dal progetto Ecpe, incentrato sulla transizione energetica e sullo studio del fenomeno del “prosumerismo”. Il prosumer è, infatti, un consumatore di energia che a sua volta è in grado di produrre energia. Grazie al confronto ed allo scambio di competenze ed esperienze si favorirà, quindi, la creazione di comunità energetiche in grado di produrre energia pulita attraverso l’uso integrato di tecnologie innovative».

Moderato dal presidente di Consumers’ Forum Sergio Veroli, l’incontro si è aperto con i saluti di benvenuto del Presidente del Cnel Tiziano Treu. Sono poi seguiti gli interventi di docenti, professioni ed esperti, tra i quali la professoressa Lucia Ruggeri.