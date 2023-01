ALZHEIMER - Il primo degli incontri formativi è in programma domani, venerdì 20 gennaio, alle 18,30 nell’aula multimediale in via Cavour

Prende il via l’iniziativa “Vengo prima io”, un percorso di prevenzione all’Alzheimer rivolto alla popolazione over 65, pensata e realizzata da Afam Alzheimer Uniti Marche e dall’Impresa Sociale Cambiamenti insieme al Comune di Treia.

Sono previsti screening della memoria gratuiti e incontri formativi, il primo dei quali è in programma venerdì 20 gennaio alle 18,30 nell’Aula multimediale (in via Cavour 29). Sarà un’occasione di confronto e d’informazione sui corretti stili di vita che favoriscono un invecchiamento sano. Per prenotare uno screening gratuito basta inviare una mail a uno dei seguenti indirizzi: [email protected]; [email protected] oppure chiamando i numeri 0733218731- 3517371297.

La finalità è anche quella di aiutare a identificare in età precoce eventuali segni e sintomi di decadimento cognitivo così da combatterle e contrastarne attivamente il decorso. Tante le iniziative previste dal ricco programma di appuntamenti tra cui il 3 febbraio presso il Teatro di Treia alle 17.30 ci sarà la Lectio Magistralis del professor Marco Trabucchi “Perché invecchiare non è una malattia”, incontro aperto a tutti. Fare prevenzione e formazione per un corretto stile di vita sono finalità perseguite da Afam e da Cambiamenti che da anni offrono servizi alle persone fragili e alle famiglie. Sul piano socio-sanitario, lo scopo è di richiamare l’attenzione del territorio sull’importanza della prevenzione per contrastare l’esordio e la velocità di progressione delle malattie neurologiche e neurodegenerative, attraverso la rete già in essere.