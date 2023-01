Festa di San Antonio a Treia

BENEDIZIONE - L'appuntamento domenica al santuario del Santissimo Crocifisso

Festa di San Antonio Abate al santuario del Santissimo Crocifisso di Treia. Domenica 22 gennaio, dopo la messa delle 11,30 celebrata da frate Luciano Genga nel giardino, ci sarà la benedizione di tutti gli animali. Durante le funzioni sarà distribuito il pane benedetto.

Alla benedizione saranno presenti anche cavalli e pony dell’asd Il villino equitazione, centro equestre situato a pochi metri dal santuario che si occupa di scuola di formazione per bambini e adulti, organizzazione di gare ed eventi per gruppi e istituti scolastici. Al santuario, inoltre, il 26 dicembre ed il 6 gennaio è stato rappresentato il presepe vivente, con più di 60 figuranti. Hanno partecipato numerosi volontari dei comuni di Treia ed Appignano, registrando un notevole successo di visitatori, testimonianza di un esperienza positiva per un centro aggregazione, soprattutto per giovani.