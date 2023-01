POTENZA PICENA - Due donne lunedì pomeriggio si sono introdotte in casa di una 80enne mentre rimuoveva le luminarie. Mentre una delle due, accento marchigiano e mascherina la distraeva, la complice è entrata in casa e le ha portato via una busta con 600 euro. L'appello della figlia: «Tenete gli occhi aperti, mi rammarico di non essermi accorta di nulla»

di Laura Boccanera

«Cerco delle case in affitto, dove vivo io è troppo grande» e poi entra in casa e le porta via 600 euro in contanti. Derubata una 80enne di Porto Potenza, l’appello della figlia: «Tenete gli occhi aperti, mi fa rabbia non aver sentito e non essere potuta intervenire».

Lunedì pomeriggio, un’anziana donna residente in via Perugia stava togliendo le decorazioni natalizie dal portone e dal suo appartamento quando è stata raggiunta da una donna, accento marchigiano, col viso camuffato da una mascherina. L’anziana era di fuori con la porta aperta per rimuovere luminarie e decori quando la donna, dopo aver dato un’occhiata ai campanelli, ha chiesto della vicina di casa chiamandola per nome.

Ha cercato di conquistare la fiducia della donna iniziando a parlare del più e del meno e poi con una scusa, chiedendo carta e penna per un appunto ha fatto sì che l’80enne tornasse in casa. La truffatrice ha lasciato il portone e la porta dell’appartamento aperte e mentre lei distraeva l’anziana, nel tinello, dove non è possibile avere la visione dell’ingresso, una complice si è introdotta in casa e si è diretta in camera.

«Ha iniziato a parlare con mia madre chiedendole dei nipoti, raccontando che stava cercando un appartamento in affitto perché dove viveva ora pagava troppo ed era sovradimensionato rispetto alle sue esigenze – racconta la figlia dell’anziana – l’ha tenuta diversi minuti e poi ha finto una telefonata in cui diceva: “ah bene se hai finito adesso arrivo” e velocemente se l’è data a gambe. Io ero nello scantinato e non ho sentito nulla, mi rimane il rammarico che avrei potuto fare qualcosa, stavo aspettando mamma per riporre le decorazioni e non mi sono accorta di niente. Quando ad un certo punto ho chiamato mia madre per sapere a che punto fosse mi ha raccontato che era stata trattenuta da una donna e purtroppo ho capito subito».

Appena la figlia torna di sopra infatti si reca in camera e trova tutte le borse nell’armadio aperte: «non aveva messo a soqquadro nulla, aveva solo aperto l’armadio e cercato in tutte le borse di mia madre fino a quando ha trovato una busta con i soldi. Mia madre prova afflizione per essere stata vittima di un raggiro anche perché prima di aprire la porta solitamente controlla sempre dalla finestra, purtroppo l’ha trovata proprio nel momento giusto – continua la figlia – per fortuna non è successo niente di grave a lei al di là del furto, ma resta l’amarezza e il rammarico. Spero che questa testimonianza possa mettere in allerta ed evitare che si ripetano episodi simili». L’anziana ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione, le indagini sono in corso.