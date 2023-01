L’auto si sfrena e la travolge,

grave una 62enne

POTENZA PICENA - E' successo in via Buonaccorsi, davanti al garage di un'abitazione. La donna è stata trasferita a Torrette in eliambulanza

11 Gennaio 2023 - Ore 11:07 - caricamento letture

Travolta dalla sua stessa auto, grave una donna. E’ successo poco dopo le 10 a Potenza Picena, in via Buonaccorsi, in centro storico. Coinvolta una donna di 62 anni. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la donna era davanti al garage della sua abitazione quando la vettura si è sfrenata e ha finito per travolgerla. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e polizia municipale. Viste le condizioni della donna, i medici hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero è atterrato al campo sportivo e la donna è stata trasferita a Torrette, con diverse fratture, tra cui una sospetta al bacino. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. (aggiornamento delle 12,15)

© RIPRODUZIONE RISERVATA