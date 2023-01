BIANCONERI - Esposto anche uno striscione allo Stadium in memoria del 60enne di Pollenza morto lo scorso 3 gennaio

Lo Juventus Club Treia a Torino in ricordo del tifoso Germano Giorgetti e di Gianluca Vialli. Sono stati oltre 200 i supporter bianconeri partiti dal centro maceratese in pullman o con auto private per raggiungere l’Allianz Stadium nel capoluogo piemontese e porgere il proprio omaggio a un grande tifoso, compagno di tante trasferte e gare casalinghe, oltre che all’attaccante e capitano della Juventus che ha alzato al cielo la Coppa dei Campioni del 1996. Una duplice motivazione che ha fatto macinare ancora una volta centinaia di chilometri ai soci del club che riunisce tesserati da tutta la regione e non solo.

Giorgetti, artigiano di Pollenza, è purtroppo venuto a mancare improvvisamente lo scorso 3 gennaio ed è stato uno dei membri più presenti allo stadio, mentre da brividi è stato l’applauso che tutto il popolo bianconero ha dedicato a Vialli prima della partita che ha visto uscire vincitori sabato gli uomini di mister Allegri per 1 a 0 contro l’Udinese. Lo Juventus Club Treia ha in quella occasione voluto mostrare allo Stadium uno striscione proprio in ricordo dell’amico che non sarà mai dimenticato: «Ciao Germano sei sempre con noi».