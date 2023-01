MUSICA - L'orchestra fiati rimette in moto la macchina della solidarietà per il 2023. Le prime esibizioni a Treia, Gualdo e Grottammare

«Abbiamo ricominciato da tre, Troisi permettendo, a promuovere sempre la solidarietà, sempre in musica». Così l’orchestra fiati “Insieme per gli altri” che ha ripreso l’attività coronando il nuovo anno con ben tre concerti all’attivo dopo aver raggiunto “quota 100” esibizioni nei primi anni di attività.

«Il già archiviato 2022 ormai alle spalle ci ha regalato un crescendo di impegni, emozioni ed anche fatica. Se il nostro percorso curriculare dei concerti svolti viaggia, oggi, sulle tre cifre è perché la macchina viaggiante della Solidarietà non si è mai fermata, cercando nuovi spazi d’impegno e nuove occasioni di promozione sociale. Ricominciare da tre per noi ha un significato particolare: avere la certezza di avere maturato una esperienza umana di straordinaria intensità mettendo insieme il talento dei musicisti e la loro passione.

Ma significa anche avere maturato la consapevolezza di un percorso sempre più entusiasmante, magari ancor più impegnativo perché a volte la passione personale può stridere con le problematiche familiari e personali. E significa anche che il bivio che in passato abbiamo incrociato, quel bivio a due strade con, da una parte, la prospettiva di essere solo musicisti al servizio della musica e, dall’altra quella da noi scelta, cioè la possibilità di associare ai diesis e bemolle anche il sostegno ad iniziative benefiche e progetti di solidarietà sociale è stata la scelta della nostra vita.

Diffondere la Bellezza ha significato per noi riempire piazze, teatri, spazi comunitari; ma significa anche continuare, cioè non fermare un sistema di promozione della vita umana per il quale l’orchestra fiati “Insieme per gli Altri” non ha mai preteso nulla, solo il rispetto come uomini, come cittadini, come musicisti votati all’altruismo».

Così l’orchestra ha ricominciato da tre con i concerti al Santissimo Crocefisso Di Treia, a Gualdo e a Grottammare: «I nostri primi concerti del 2023 , non sono solo gli ennesimi punti geografici che abbiamo avuto modo di visitare ma sono una sorta di “ripartenza” perché le tre cifre dei nostri concerti realizzati ci invogliano a migliorarci, a conseguire ancor più lusinghieri esiti nel sostegno alle iniziative benefiche ed ai progetto solidali. Abbiamo toccato regioni diverse, collaborato con enti pubblici territoriali, associazioni, semplici comitati e ci piacerebbe che, in questo periodo in cui i desideri di tutti si mettono in moto, che i Comuni dei nostri territori volgessero lo sguardo anche a quello che noi potremmo realizzare per le loro Comunità. Ed allora la nostra “ripartenza” potrebbe essere ancor più entusiasmante».

Anche nel 2023 la macchina della solidarietà, quindi, non si ferma infatti il prossimo appuntamento sarà il 15 gennaio alle 17 al teatro Rossini a Civitanova a favore della locale Croce Verde.

Il Presidente Gianni Silvi ed il direttivo tutto, riconfermano anche in questo inizio anno il sentimento di gratitudine all’intero organico dei musicisti che compongono l’Orchestra Fiati “Insieme per gli Altri” magistralmente condotti dal direttore artistico Maestro Gianpiero Ruggeri.

• Basso elettrico: Dario Matteucci e Diego Brocani;

• Chitarra elettrica e acustica: Nazzareno Zacconi;

• Clarinetto: Angelo Sopranzi, Mirco Cingolani, Piero Pietrani, Gabriele Bartoloni, Tonio Cananà;

• Cornamusa: Lorenzo Forconi.

• Corno: Giulio Raccichini; Gianmarco Marozzini;

• Euphonium: Giuliano Latini, Jac Coenen e Vanni Belfiore;

• Flauto di Pan: Matteo Pio Borazio;

• Percussioni: Cesare Bisconti, Stefano Bartoloni e Paride Fiorani e Kalvin Olajia;

• Sax Baritono: Sergio Giuli e Giorgio Santelli;

• Sax Contralto: Francesco Carducci, Mariska Engelbert e Ugo Pio Migliozzi;

• Sax Soprano e sax Contralto: Vincenzo De Angelis;

• Sax Tenore: Gabriele Giampaoletti, Emiliano Bastari e Roberto Benigni;

• Tromba: Francesco di Mauro, Gianni Pierucci; Sileoni Antonio;

• Trombone: Simone Tisba, Pietro Uncini e Michele Mennichelli;

• Vocalist: Elettra Benedetto.

• Violino: Daniela Ercoli.

• Partecipano inoltre alle attività: Alessandra Pierini in qualità di copywriter, Eliseo Mozzicafreddo tecnico audio.

«Un immenso grazie – scrive l’orchestra – ai nostri sostenitori, cioè ai titolare delle aziende che si impegnano in nostro favore:

• l’Ing. Gabriele Miccini di Appignano, patron della Giessegi di Appignano, al quale va un particolare ringraziamento per aver concesso, l’utilizzo del logo “Giessegi per il sociale” utilizzato in tutte le nostre iniziative solidali;

• Luca Buldorini di Appignano del Centro Funerario Città di Macerata;

• Stefano Parcaroli della Med Computer di Macerata;

• Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano;

• Fabio Fiorani della Fina di Appignano;

• Pierluigi e Mario Giampieri della Giampieri di Appignano;

• Gianluca Gasparrini e Valentini Jennifer di Mondo Infissi di Appignano;

• Sauro Carbonetti della ArredoGio di Montecassiano;

• Francesco Pellerino della Logichem di Appignano;

• Enzo Marinacci delle Grafiche Fioroni di Casette d’Ete;

• Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino Marche;

• Rafaiani e Arrà della Laminox di Sarnano;

• Stefano Gagliardini e Leonardo Giannandrea della GS Impianti di Passo di Treia

• Montecchi Antonio della MA.EL. di Tolentino

• Eno Tordini dello scatolificio TS di Montecosaro

Tutti gli altri eventi sono consultabili sulla nostra pagina facebook “Orchestra Fiati Insieme per gli Altri” curata da Oana Mateescu».