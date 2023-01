Il Valdichienti perde il big match e scontro diretto della prima giornata di ritorno del campionato d’Eccellenza e viene raggiunto a quota 28 punti dall’avversario odierno: l’Urbino, oltre che dalla Forsempronese. Allo stesso tempo, scivola al terzo posto, sorpassato dall’incredibile Montefano (vittorioso nel derby contro il Chiesanuova), prima inseguitrice della capolista Atletico Ascoli. Al Comunale di Villa San Filippo va in scena il “rematch” della finale di Coppa Italia, che ha visto trionfare i calzaturieri. Oggi, però, i ragazzi di Bolzan cadono di misura, puniti da un colpo di testa di Boccioletti ad inizio ripresa. Successo gialloblu meritato per quanto visto in campo, con il Valdichienti quasi mai pericoloso e domenica prossima in cerca di riscatto nella tana della Maceratese. Sorridono invece i cugini della Sangiustese, che battono 1 a 0 il Marina penultimo in classifica e si allontanano sempre più dalla zona playout: decisivo un gol di Tonuzi al tramonto del primo tempo. Nel prossimo fine settimana i rossoblu di Morganti sono attesi dalla trasferta contro la Forsempronese.

La cronaca di Valdichienti – Urbino. L’Urbino domina ed è padrone del campo nel primo tempo. In avvio è particolarmente ispirato Carnesecchi: conclusione fuori misura servito da Esposito e colpo di testa alto si un soffio. Al 23′ Tamagnini incorna sugli sviluppi di un angolo, Rossi vola e salva il Valdichienti. Cinque minuti più tardi Esposito effettua un rasoterra che termina a lato, pochi istanti dopo è chiuso bene da Rossi. Nel finale Esposito indirizza ancora a lato. L’Urbino è sempre frizzante anche nella ripresa. Al 7′ Calvaresi avanza e spara fuori. Sul fronte opposto il Valdichienti si affaccia pericolosamente in area avversaria, per la prima volta, con il diagonale di Triana, bloccato a terra da Stafoggia. Nell’azione successiva, i gialloblu ospiti passano in vantaggio (12′): Esposito crossa dalla sinistra, Boccioletti colpisce di testa e gonfia la rete. I ragazzi di Bolzan non riescono a creare grattacapi all’organizzata difesa ospite fino al triplice fischio, quando si scaldano gli animi con tutti i componenti delle panchine a discutere al centro del campo (da segnalare solo la giocata di Boccioletti, palla sopra la traversa).

Il tabellino di Valdichienti – Urbino 0-1:

VALDICHIENTI: Rossi, Alessandrini (20′ s.t. Morresi), Tombolini, Omiccioli, Di Molfetta, Albanese, Triana, Sebastiano Lattanzi (40′ s.t. Del Brutto), Palmieri (40′ s.t. Sopranzetti), Andrea Lattanzi (10′ s.t. Zira), Minella. A disp.: Cingolani, Gesuelli, Cisbani, Mazzieri, Pigini. All.: Bolzan.

URBINO: Davide Stafoggia, Fiorentini, Tamagnini, Dalla Bona, Giunchetti, Magnani, Carnesecchi (28′ s.t. Morani), Cenerini, Calvaresi (28′ s.t. Innocenti), Esposito (46′ s.t. Nisi), Boccioletti (35′ s.t. Montesi). A disp.: Andrea Stafoggia, Moricoli, Lombardi, Russo, Sergiacomo. All.: Ceccarini.

TERNA ARBITRALE: Cavacini di Lanciano (Bruscantini di Macerata – Silvestri di Ascoli)

RETE: 12′ s.t. Boccioletti

NOTE: ammoniti: Morresi, Zira, Albanese. Recupero: 5′ (0’+5′)

Il tabellino di Sangiustese – Marina 1-0:

SANGIUSTESE: Monti, Tomassetti, Stortini, Iuvalè, Capodaglio, Scognamiglio, Merzoug (35′ s.t. Andrea Ciucani)Proesmans, Cinque (30′ s.t. De Stefano), Ercoli, Tonuzi (17′ s.t. Pagliarini). A disp.: Calcabrini, Tarulli, Paoloni, Matteo Ciucani, Loviso. All.: Morganti.

MARINA: Barzanti, Pedini (41′ s.t. Piermattei), Maiorani (25′ s.t. Catalani), Giovagnoli, Vinacri, Candolfi (10′ s.t. Sbarbati), Brugiapaglia, Gagliardi, Pierandrei, Nacciarriti (35′ s.t. Gabrielli), Gregorini. A disp.: Mancini, Medici, Testoni, Omenetti, Frulla. All.: Fenucci.

TERNA ARBITRALE: Ricciarini di Pesaro (Giannelli di Pesaro – Sannucci di Macerata)

RETE: 45′ p.t. Tonuzi