ECCELLENZA - Al Dell'Immacolata finisce 2 a 1. Nella ripresa, il centrocampista segna un gol dalla distanza e uno su punizione, dopo il vantaggio ospite di capitan Mongiello nel primo tempo. I viola di Mariani sorpassano il Valdichienti e si portano a soli due punti dal primo posto, i biancorossi di Giacometti restano fuori la zona playout

Il Montefano vince in rimonta il derby casalingo contro il Chiesanuova e vola al secondo posto solitario, due punti dietro l’Atletico Ascoli, capolista del campionato di Eccellenza. Uomo partita della prima giornata di ritorno, al Dell’Immacolata, il centrocampista viola Sindic, autore di una doppietta nella ripresa. Un gran gol dalla distanza e una pennellata su punizione ribaltano il vantaggio ospite di capitan Mongiello, maturato nella prima frazione. Nonostante la sconfitta i biancorossi di Giacometti restano fuori dalla zona playout, domenica prossima dovranno vedersela però contro la prima della classe. I ragazzi di Mariani, invece, per continuare il sogno chiederanno spazio al Castelfidardo, impegnato nella lotta salvezza.

La cronaca. Il primo squillo del match è ospite. Il neoacquisto Cicconetti batte una punizione, deviata in corner. All’8′ i padroni di casa reclamano un rigore per il dubbio contatto in area tra Canavessio e Latini. Dopo una fase equilibrata, la gara si riavviva al 27′. Prima sugli sviluppi di una punizione di Sindic, poi sul fronte opposto quando Rocchi chiude lo specchio a Tittarelli. Quattro minuti più tardi è Zoldi a dire di no a Stampella, sul primo palo. Al 32′ ecco il vantaggio del Chiesanuova, grazie a capitan Mongiello che trova l’angolino con una conclusione di punta. Il Montefano reagisce al 37′ con il piazzato di Alla, che termina fuori di non molto. Stessa sorte per la conclusione mancina di Palmucci. I biancorossi ospiti hanno un altro sussulto nel finale, ma il tiro potente di Mongiello non centra la porta.

Partono meglio i viola nella ripresa. Zoldi si oppone al tentativo di Stampella, servito da Latini. Il pareggio dei locali arriva al 9′, in virtù della botta dalla distanza di Sindic che si insacca sotto la traversa. Il Montefano continua a spingere. Prima Monaco, di piatto, colpisce l’esterno della rete, poi Zoldi si oppone due volte a Latini (di testa e di piede). L’unico acuto del Chiesanuova porta la firma di Tittarelli, che incorna sopra la traversa una lunga rimessa laterale. Nel finale (40′) i viola di Mariani completano la rimonta trascinati ancora da Sindic, il quale trasforma alla perfezione una punizione. Nel recupero il neo entrato Pasqui ci prova ma la sfera si spegne alta.

Il tabellino di Montefano – Chiesanuova 2-1:

MONTEFANO: Rocchi, Morazzini, Postacchini, Alla (16′ s.t. Guzzini), Moschetta, Monaco, Candidi (23′ s.t. De Luca), Sindic (44′ s.t. F. Camilloni), Stampella (23′ s.t. Dell’Aquila), Palmucci, Latini. A disp.: Bentivogli, Meschini, Boccanera, Bonacci, De Marco. All.: Mariani.

CHIESANUOVA: Zoldi, Canavessio, Iommi, De Cesare, Lapi, Monteneri, Farroni, Cicconetti (31′ s.t. Rapaccini), Tittarelli (33′ s.t. Pasqui), Mongiello, Giri (29′ p.t. Corvaro (42′ s.t. Rotondo)). A disp.: Fraticelli, Molinari, Salvucci, Morettini, Carboni. All.: Giacometti.

TERNA ARBITRALE: Gorreja di Ancona (Ielo di Pesaro – Giacomucci di Pesaro)

RETI: 32′ p.t. Mongiello (C), 9′ s.t. e 40′ s.t. Sindic (M)

NOTE: ammoniti: Sindic, Alla, Corvaro, Mongiello. Angoli: 2-5.