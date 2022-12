A Civitanova 6,7 milioni dal Pnrr

«Realizzeremo tre nuovi asili,

altri due saranno riqualificati»

RISORSE - Il Comune si è aggiudicato il finanziamento: le strutture saranno realizzate a Fonte San Pietro nella città alta, San Marone e nella zona ex Micheletti. Restyling invece per il Cavalluccio marino e per il nido in via Saragat. Il sindaco Ciarapica: «Miglioriamo un fondamentale servizio educativo e sociale oltre a dare una risposta alle esigenze delle famiglie»

12 Dicembre 2022 - Ore 11:47 - caricamento letture

«E’ arrivata la tanto attesa conferma. Civitanova, nell’ambito dei finanziamenti di settore previsti dal Pnrr, ha ottenuto, per il momento, finanziamenti per 6,7milioni di euro per realizzare tre asili. Altri due, invece, saranno riqualificati». E’ quanto fa sapere l’amministrazione comunale. Saranno riqualificati il nido d’infanzia Cavalluccio Marino, gestito dall’Asp Paolo Ricci, (1.100.000 euro) e l’asilo in via Saragat (910.000). Mentre i tre nuovi asili saranno costruiti a San Marone (2.268.000 euro), a Fonte San Pietro nella città alta (1.008.000 euro) e uno nella zona ex Micheletti (1.442.700 euro). «È decisamente una bella notizia e un grande risultato – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica -. In un primo momento avevamo presentato solo due domande di finanziamento poi il piano è stato rifinanziato dal Governo e così sono stati riaperti i termini per presentare ulteriori domande e noi non ci siamo fatti trovare impreparati. La realizzazione di asili e plessi d’infanzia nuovi, di altri completamente riqualificati – continua il primo cittadino – ci consentirà di aumentare i posti disponibili e quindi di migliorare un fondamentale servizio educativo e sociale oltre a dare una risposta alle esigenze delle famiglie. Voglio rivolgere un sentito ringraziamento agli uffici del nostro Comune – ha concluso il sindaco – che stanno dando il massimo per cogliere tutte le possibilità che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci consente di avere. Il Pnnr è una grande sfida che ci consentirà di ampliare e migliorare le infrastrutture del nostro territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA