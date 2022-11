CIVITANOVA - Domani alle 21,15 nuovo appuntamento con il Nice Bar

I grandi filosofi a dialogo nel bar. È la volta di Aristotele, uno di più grandi filosofi di tutti i tempi, raccontato dal professor Francesco Giacchetta: domani, giovedì 1 dicembre alle 21.15, il bar la Romana di Civitanova ospita uno degli incontri del Nice Bar, i caffè filosofici che fino a primavera porteranno la filosofia in mezzo ai luoghi dove le persone vivono tutti i giorni.

«Dante definiva Aristotele – scrivono gli organizzatori – come “maestro di color che sanno”, il cristianesimo lo ha sempre considerato come il campione della razionalità umana, il pensiero umano per 2000 anni non ha mai potuto fare a meno di lui: si tratta di una pietra miliare della filosofia e davvero non si può perdere l’occasione di saperne qualcosa, specie se a parlarne è un maestro di chiarezza come il prof. Giacchetta.

È un caffè filosofico e dunque ci sarà spazio per un confronto libero tra i partecipanti, e per le domande del pubblico. I caffè filosofici, infatti sono incontri pubblici che hanno lo scopo di far dialogare, liberamente e democraticamente, tutti i presenti che lo vorranno.

Questo il calendario dei prossimi incontri di Civitanova:

– 12 gennaio alle 21.15: Anselmo d’Aosta

– 9 febbraio alle 21.15: Pascal

– 2 marzo alle 21.15: Kant

– 23 marzo alle 21.15: Hegel

L’ingresso è libero.