Il nuovo locale a Montecassiano sarà dedicato al dolce natalizio dal 3 dicembre fino all'Epifania. Gianluca Malatino: «Usiamo solo materie prime di eccellente qualità e lievito naturale "vivo". Si va dal panettone classico al mandorlato, al cioccolato, a quello pera e cioccolato, alla farcitura con frutti di bosco, noci e fichi, pistacchio oppure caffè. Poi ci sono i Panzupponi fatti con vari frutti e una bagna leggera al liquore, tra cui il "Profumi del Conero", il "Fichi e rum" e il "Sambuchetto"»

La Pasticceria bar Fiordilatte Malatino, punto di riferimento a Montecassiano, si prepara alle festività natalizie con un’iniziativa davvero golosa. I fratelli Gianluca e Daniele Malatino apriranno il “Panettone store”, un negozio temporaneo dove acquistare i famosi panettoni artigianali dalle mille farciture.

Dopo aver rinnovato i locali lo scorso aprile (leggi l’articolo) i fratelli Malatino hanno deciso di allestire il piano superiore alla pasticceria dedicandolo esclusivamente al re dei dolci natalizi. «Il locale commerciale sopra al negozio si è liberato e dato l’ampio assortimento che offriamo è nata l’idea del “Panettone store”– ha detto Gianluca Malatino -. Da sabato 3 dicembre a fin dopo l’Epifania si può venire a scegliere il dolce appena sfornato dal nostro laboratorio artigianale».

Trentadue anni di attività per Gianluca e Daniele che con la stessa passione di tanti anni fa continuano ad offrire prodotti di alta qualità, dalla piccola pasticceria ai dolci della tradizione a lievitazione naturale. Il “Panettone store” sarà il regno dei panettoni artigianali – continua Gianluca -. Si va dal classico, con canditi senza conservanti e uvette australiane, al mandorlato, al cioccolato, a quello pera e cioccolato, alla farcitura con frutti di bosco, noci e fichi, pistacchio oppure caffè. Poi ci sono i Panzupponi, di cui abbiamo registrato il marchio: sono dei panettoni che vanno quasi tutto l’anno perché si adattano a mille utilizzi grazie alla farcitura particolare e la bagna leggermente alcolica. Abbiamo il “Profumi del Conero” con liquore alle marasche e frutti di bosco, il “Fichi e rum”, quello forse più apprezzato, il “Sambuchetto” fatto con bacche di sambuco semi-candite e bagna al rum, “Albicocca e moscato”, “Rum e marroni” e altri ancora».

Tante diverse tipologie di panettone che hanno un dolce segreto in comune. «Le materie prime sono di eccellente qualità e soprattutto l’impasto soffice viene realizzato con lievito naturale “vivo”, come lo facevano le nonne di una volta, che va rinfrescato e rinnovato – precisa Gianluca –. L’impasto viene lavorato per 72 ore e la qualità si sente, ne siamo molto orgogliosi. I panettoni e le colombe, che hanno anche ricevuto un riconoscimento nazionale l’anno scorso, sono molto apprezzati dai clienti che tornano ogni anno e fanno il passaparola con i loro conoscenti, offrendoci così la possibilità di arrivare a più persone e di studiare le farciture più gustose».

La pasticceria bar Fiordilatte Malatino è in via Nazionale 8 a Sambucheto di Montecassiano. Per informazioni si può contattare il numero 0733 2904560 o visitare il sito ufficiale. Seguite la pagina Facebook e Instagram.

