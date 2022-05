Pasticceria Fiordilatte Malatino si rinnova

«Siamo nati 32 anni fa

e non ci siamo più fermati»

MONTECASSIANO - Nuovi locali per l'attività a Sambucheto. E' stata fondata da Gianluca Malatino e dal fratello Daniele: «Nuove vetrine, stile moderno ma la stessa qualità di sempre»

Nuove vetrine e uno stile più moderno per i nuovi locali della pasticceria Fiordilatte della famiglia Malatino che ha riaperto i battenti per i suoi affezionati clienti sabato 30 aprile.

Una scelta coraggiosa quella dei Malatino che da decenni credono nella loro attività e continuano ad investire per offrire ai loro clienti i migliori prodotti e servizi.

La storia della pasticceria inizia il 4 agosto 1990. «Abbiamo iniziato quando avevo 20 anni – ricorda Gianluca – mio fratello Daniele ne aveva 15 . Non si tratta di un’attività dai nostri genitori ma voluta con forza da noi, anche se poi nostra madre Bruna ci ha aiutato tantissimo. L’idea di aprire mi è venuta quando, sono tornato dal servizio militare. Prima di partire avevo lavorato per due o tre anni alla pasticceria Cingolani a Recanati e, forte di quella esperienza, mi sono buttato in questa avventura».

Una formazione sul campo poi proseguita costantemente con corsi e laboratori di prim’ordine affiancata dal sapersi rinnovare nel tempo.

«Abbiamo rinnovato il bar e la pasticceria, le vetrine erano insufficienti e le abbiamo ampliate. Abbiamo rivoluzionato un po’ tutto il locale con uno stile moderno. Quello che non cambia è la qualità. Continueremo con la pasticceria e con un’ampia scelta di brioche sin dal mattino presto, le forniture per i bar, i gelati artigianali, la cioccolateria e le torte. Grande soddisfazione ci hanno dato anche i lievitati come i panettoni e le colombe. Le nostre colombe si sono classificate tra le prime 30 in Italia al concorso. E non dimentichiamo i nostri Panzupponi, panettoni inzuppati con il liquore»

Accanto a Gianluca Malatino e al fratello Daniele, al bar c’è Vanessa, la moglie di Gianluca con Letizia e Arianna, fidati collaboratori sono Nicola in laboratorio e Andrea in laboratorio.

La pasticceria bar Fiodilatte Malatino è in via Nazionale, 8 a Sambucheto di Montecassiano.

Telefono 0733 290456 Tutte le informazioni sul sito (clicca qui) o sulla pagina Facebook (clicca qui)

