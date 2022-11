MACERATA - E' il bilancio dell'attività svolta dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile con diversi posti di blocco in varie zone del capoluogo

Controlli lunghi 48 ore con diversi posti di blocco in varie zone della città di Macerata, tre patenti ritirate e altrettante vetture sequestrate. E’ questo il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Macerata al fine di prevenire e reprimere la guida sotto l’effetto di alcolici. L’attività, svolta con l’ausilio anche di altri comandi delle stazioni dipendenti, hanno portato alla denuncia alla Procura di tre persone per guida in stato di ebbrezza alcolica, in quanto trovati con un tasso alcolemico superiore a 0,80. Sono stati ritirati i documenti di guida e sequestrate i rispettivi veicoli. I controlli saranno intensificati e proseguiranno per tutto il mese di dicembre.