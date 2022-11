PORTO RECANATI - L'appuntamento è per martedì alle 18,30 alla Pinacoteca del Castello Svevo, organizza il Pd

Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore, sette fratelli cattolici, democratici ed antifascisti. Sette fratelli torturati e fucilati il 28 dicembre 1943 dai fascisti, nel poligono di tiro di Reggio Emilia. Sono i fratelli Cervi, protagonisti di una delle tante storie di resistenza italiana.

«Siamo onorati di ospitare a Porto Recanati – dice il locale circolo Pd – martedì 8 novembre alle 18,30 alla Pinacoteca del Castello Svevo, Adelmo Cervi, figlio di Aldo. Adelmo ci racconterà la storia di una famiglia contadina, la storia di un padre che non ha mai conosciuto, ma che sente sempre presente e che cerca di far rivivere portando il suo messaggio di giustizia, di uguaglianza, di antifascismo e di pace. Adelmo è un uomo che non usa mezzi termini perché il suo è un racconto intimo, una storia di vite spezzate barbaramente. Parole di giustizia e di riscatto presenti nella storia dei sette fratelli Cervi e di riflesso anche nel messaggio che Adelmo lancia oggi con lo sguardo verso il futuro. Un futuro dove non dobbiamo smettere di lottare per mantenere vivo in noi il senso di libertà e di giustizia sociale, in un mondo dove è ancora molto forte la disuguaglianza e la sofferenza umana».