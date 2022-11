MOGLIANO - L'incidente in contrada Santa Caterina, il giovane è stato trasferito a Torrette

Con l’auto nella scarpata, giovane a Torrette. E’ successo a Mogliano poco prima delle 14. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, non risultano coinvolti altri mezzi. Il giovane era in contrada Santa Caterina, poco dopo il cimitero, quando ha perso il controllo del veicolo ed è finito nella scarpata ai lati della carreggiata. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati 118, carabinieri e vigili del fuoco. Viste le condizioni del ragazzo, i medici hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il giovane è stato quindi trasferito a Torrette, non dovrebbe essere in pericolo di vita.

(servizio in aggiornamento)