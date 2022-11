CIVITANOVA - Tornano i caffè filosofici di Nice Bar. Si parla di Socrate, questa sera, giovedì 3 novembre alle 21.15 alla Romana

Ricomincia con Socrate, questa sera, giovedì 3 novembre alle 21.15 alla Romana di Civitanova, la serie di incontri del Nice Bar, i caffè filosofici che fino a primavera porteranno la filosofia in mezzo ai luoghi dove le persone vivono tutti i giorni.

La rassegna di quest’anno prevede due varianti significative.

La prima è che a introdurre la serata ci sarà sempre il professor Francesco Giacchetta, coadiuvato da Andrea Ferroni. La seconda è che gli argomenti della serata saranno sempre dedicati ai grandi filosofi della storia. Si comincia con Socrate, come detto, ma si avrà modo di parlare anche di Aristotele, Kant e altri.

Come sempre ci sarà spazio per un confronto libero tra i partecipanti, dopo l’introduzione del professor Giacchetta, e per le domande del pubblico.

I caffè filosofici, infatti sono incontri pubblici che hanno lo scopo di far dialogare, liberamente e democraticamente, tutti i presenti intorno ai temi proposti. Non si tratta quindi di lezioni frontali ma di una libera discussione moderata dai conduttori.

Il calendario dei prossimi incontri di Civitanova è il seguente:

– 1° dicembre, ore 21.15: Aristotele

– 12 gennaio, ore 21.15: Anselmo d’Aosta

– 9 febbraio, ore 21.15: Pascal

– 2 marzo, ore 21.15: Kant

– 23 marzo, ore 21.15: Hegel

L’ingresso è libero. Per informazioni barcogitans@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/NiceBar22

Instagram: nicebar22