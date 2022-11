MOTORI - Il Caem/Lodovico Scarfiotti organizzerà l’ultimo evento itinerante del 2022. Appuntamento domenica 6 novembre per la 28esima edizione. Gli equipaggi partecipanti si troveranno nella nuova sede del club in località Valle Cascia. Arrivo al santuario Beato Ugolino

Il Caem/Lodovico Scarfiotti organizzerà l’ultimo evento itinerante della stagione 2022. Lo staff del club, con il vicepresidente Carlo Lazzarini responsabile dell’evento, propone per domenica 6 novembre la 28esima edizione del Giro delle Abbazie, evento turistico-culturale con punto di arrivo fissato al santuario Beato Ugolino di Fiastra. Gli equipaggi partecipanti si troveranno nella nuova sede del club in località Valle Cascia di Montecassiano, dove dalle 9 alle 9,45 si espleteranno le operazioni preliminari. Alle 10 i partecipanti con le loro auto d’epoca si muoveranno poi in direzione Passo di Treia, Tolentino e sulla vecchia provinciale Belforte, San Ginesio, Pian di Pieca fino a raggiungere Fiastra. L’arrivo al Santuario è previsto alle 11,30, ed i radunisti potranno partecipare alla celebrazione eucaristica ed effettuare una visita guidata.

Il complesso religioso ha avuto origine nel XII secolo, quando fu edificato in stile romanico e dedicato inizialmente a San Giovanni Battista. Alla fine del XIV secolo vi fu sepolto Ugolino Magalotti, rappresentante di un ramo cadetto dei feudatari di Fiastra, che seguì la vocazione francescana e dopo aver venduto tutte le sue proprietà si ritirò sul Monte Fiegni come eremita. La struttura riprese vita e diventò luogo di pellegrinaggio e di culto per gli abitanti della vicina piccola località di Fiegni, una delle numerose frazioni di Fiastra. L’interessante interno a due navate ospita affreschi del XVI-XVII secolo, mentre l’urna del Beato Ugolino è dislocata alla base della torre campanaria. Il Santuario sorge su un promontorio da dove si scorge un bellissimo panorama.

Al termine della sosta con il pranzo all’agriturismo Terre della Sibilla, con un menu tipico marchigiano ed i saluti dello staff organizzatore, si concluderà la manifestazione. «Questa 28esima edizione delle “Abbazie” – conclude il Caem/Lodovico Scarfiotti – sarà un altro episodio della continua ricerca dei paesaggi, della cultura e delle tradizioni marchigiane unita a percorsi slow con le auto d’epoca che permettono di assaporare le bellezze del territorio».