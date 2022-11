MACERATA - L'acquisto dei tagliandi per i 7 spettacoli in programma sarà possibile da sabato 5 novembre

Da sabato 5 novembre sono in vendita i nuovi abbonamenti per la stagione del teatro Lauro Rossi di Macerata nata dalla rinnovata collaborazione tra il Comune di Macerata e l’Amat e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC.

La vendita dei tagliandi per i sette spettacoli in cartellone (da euro 75 a euro 145) si svolge alla biglietteria dei Teatri (0733 230735), le biglietterie del circuito AMAT/vivaticket (info su www.amatmarche.net) e on line su www.vivaticket.com, con un aggravio del costo in favore del gestore del servizio.

Inaugurazione di stagione il 15 e 16 novembre con Quando sarò capace di amare, spettacolo nel quale Stefano Massini non si propone di raccontare Gaber, bensì racconta a Gaber storie, personaggi, vicende realmente accadute, con la partecipazione dell’Orchestra Multietnica di Arezzo e le canzoni Giorgio Gaber e Sandro Luporini arrangiate da Enrico Fink.

Il 10 e 11 dicembre il palcoscenico del Lauro Rossi accoglie Edipo re. Una favola nera del Teatro dell’Elfo, un viaggio visionario e musicale in compagnia di Edipo di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, aiutati dalla genialità di Antonio Marras, che firma i costumi-scultura e dalla presenza in scena, accanto allo stesso Ferdinando Bruni, di Edoardo Barbone, Mauro Lamantia e Valentino Mannias.

Amanti il 27 e 28 gennaio è una nuova commedia brillante e divertente scritta e diretta da Ivan Cotroneo, con Massimiliano Gallo, Fabrizia Sacchi e Orsetta De Rossi, sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine.

Pour un oui ou pour un non del Maestro Pier Luigi Pizzi con l’interpretazione di due giganti della scena, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, fa tappa a Macerata il 14 e 15 febbraio. La commedia di Nathalie Sarraute, una delle più importanti scrittrici francesi della seconda metà del Novecento, mette al centro della scena la forza delle parole in una ragnatela di incomparabile abilità.

Due grandi attori amati da pubblico e critica, Lino Guanciale e Francesco Montanari, diretti da Davide Sacco, per L’uomo più crudele del mondo al Lauro Rossi l’11 e 12 marzo, in un susseguirsi di serrati dialoghi nei quali emergono le personalità dei personaggi e il loro passato.

Il 22 e 23 marzo è la volta di Storie, suite di danze poetiche per sei danzatori firmate per Aterballetto da due coreografi “cresciuti” al suo interno oggi apprezzati internazionalmente, Diego Tortelli e Philippe Kratz.

La conclusione di stagione il 4 e 5 aprile è con Nancy Brilli e Chiara Noschese protagoniste di Manola di Margaret Mazzantini, regia di Leo Muscato, collaudato spettacolo sulle scene dei maggiori teatri italiani.

Per informazioni: AMAT 071 2072439, www.amatmarche.net. Inizio spettacoli ore 21.