SERIE D - Al Della Vittoria i cremisi, reduci da cinque sconfitte di fila in campionato, pareggiano 1 a 1 durante i tempi regolamentari in superiorità numerica per un tempo. Per il passaggio del turno decisiva la lotteria dagli 11 metri

di Michele Carbonari

Il Tolentino batte il Fano ai calci di rigori e avanza nella Coppa Italia di Serie D.

Dalla lotteria dagli 11 metri decisiva la parata del portiere Giorgi, su Brucca, e la trasformazione di Cicconetti. Per i cremisi, segnano anche Tankuljic, Adorni, Gori e Vitiello. Uno a uno il punteggio dei tempi regolamentari, 6 a 5 il definitivo. Al Della Vittoria, l’under ospite Brunetti si fa espellere per un brutto fallo alla fine del primo tempo. Il Tolentino riesce a sbloccare solamente dopo l’ingresso in campo di Vitiello e nonostante la superiorità numerica si fa riprendere dall’altro subentrato Zanni, autore di una grande giocata. I ragazzi di Mattoni, scivolati in zona playout, interrompono così la striscia di cinque sconfitte consecutive in campionato e domenica prossima cercheranno punti nella difficile trasferta di Chieti.

La cronaca. Passano appena tre giri di lancette e il Tolentino rischia di andare sotto. Disimpegno errato della difesa cremisi, Giorgi serve involontariamente Brunetti ma si salva sul tiro ravvicinato dell’under granata. Al 7′ punizione deviata di Cicconetti, per poco un paio di giocatori cremisi non trovano la deviazione vincente. Dieci minuti più tardi bordata dalla distanza di Marcelli, Tomasino si salva con affanno. A metà frazione si affaccia in avanti il Fano: un cross dalla destra attraversa tutta l’area, Bonanno si trova puntuale all’appuntamento ma cilecca la conclusione da buona posizione. Alla mezz’ora Brunetti chiude troppo l’angolo di tiro. Il Fano spinge, crea scompiglio in area e la difesa del Tolentino si rifugia in angolo. Dal seguente corner Tomassini incorna a lato. Al 38′ riecco il Tolentino: bel cross di Tizi, colpo di testa di Salvatelli, miracolo di Tomasino e risultato ancora sullo 0 a 0. Al 40′ riecco invece il Fano: Pensalfini salta tre uomini sulla destra, si accentra e calcia, palla che fa la barba al palo. Al 43′ gran contropiede del Tolentino che manda Nacciarriti davanti a Tomasino, stop sbagliato e l’azione sfuma.

All’ultimo minuto del primo tempo ingenuità dell’under ospite Brunetti, che interviene in maniera dura, da dietro, a centrocampo. Per l’arbitro ci sono gli estremi del cartellino rosso e lo manda in anticipo sotto la doccia. Nonostante l’inferiorità numerica, la prima occasione della ripresa è ospite. Al 3′ traversone dalla destra, Giorgi respinge centralmente su un giocatore del Fano e la palla torna di nuovo fra le sue mani. Un paio di minuti e Cicconetti si divora un gol, mandando alle stelle un assist rasoterra di Marcelli. Al 10′ il neoentrato Adorni batte un angolo corto e tira di mancino sul primo palo, Tomasino devia in corner. Al 17′ gran lavoro di Moscati, sfera a Tankuljic il cui tirocross rasoterra attraversa lo specchio della porta senza trovare nessuno. La svolta della partita arriva alla mezz’ora, con l’ingresso in campo di Vitiello (al posto di Tizi). Trascorrono sei minuti e l’attaccante si gira e calcia, con Tomasino proteso a terra verso il corner. Dall’angolo lo stesso Vitiello tocca quel che basta per gonfiare la rete e portare avanti il Tolentino. Il Fano non ci sta e perviene al pareggio al 42′ grazie all’altro subentrato Zanni, che di tacco esterno, al volo, trasforma in rete un cross dalla sinistra. Nel recupero Moscati svetta, su un angolo, ma indirizza alto. Poco dopo Vitiello impegna Tomasino che chiude lo specchio. Ai calci di rigore.

Il tabellino:

TOLENTINO: Giorgi; Di Biagio, Nagy (13′ s.t. Riberon), Salvatelli; Nacciarriti (11′ s.t. Giuli), Marcelli (9′ s.t. Adorni), Rozzi (22′ s.t. Gori), Cicconetti, Tankuljic; Tizi (30′ s.t. Vitiello), Moscati. A disp.: Moro, Gesuelli, Stefoni, Pottetti. All.: Mattoni.

FANO: Tomasino; Brocca, Schiaroli (1′ s.t. Niang), Furlan; Tomassini (1′ s.t. Bonacchi), Zingaretti (42′ s,t, Serges), Malshi (33′ s.t. Zanni), Bonanno (38′ s.t. Nappo); Pensalfini, Brunetti; Wictor. A disp.: Mariani, Mancini, Pambianchi, Mohammadou. All.: Mosconi.

TERNA ARBITRALE: Martino di Firenze (Cardini di Firenze – Perlamagna di Carrara)

RETI: 37′ s.t. Vitiello, 42′ s.t. Zanni.

NOTE: ammoniti: Malshi, Brocca, Salvatelli, Tankuljic. Espulso: Brunetti al 45′ p.t. (rosso diretto). Angoli: 9-7. Recupero: 6′ (1′ + 5′). Sequenza rigori: Tankuljic (gol), Nappo (gol), Adorni (gol), Mancini (gol), Gori (gol), Brocca (parato), Vitiello (gol), Furlan (gol), Cicconetti (gol).