VOLLEY A1 - Le toscane dominano, troppi errori gratuiti delle arancionere, incapaci di trovare contromisure allo strapotere ospite

di Mauro Giustozzi

Cade alla seconda gara casalinga l’imbattibilità del Banca Macerata Forum. A violare il palazzetto maceratese è il Bisonte Firenze che gioca una grande partita in tutti i fondamentali, con un attacco stellare (48% di positività contro appena il 26% delle maceratesi) che ha piegato la debole resistenza di una Cbf assai deludente, che ha subito costantemente il gioco e la potenza delle avversarie non riuscendo mai ad arginare la loro forza.

Una serata negativa ingigantita dal valore delle toscane e dai troppi errori gratuiti delle arancionere. Nelle cui fila è difficile individuare qualche giocatrice che si è salvata dal naufragio generale: forse la Abbott, tra le poche a passare, ed a tratti la Cosi. Invece Firenze ha mostrato una Herbots superlativa, non a caso mvp della gara, top scorer che ha chiuso col 65% di positività in attacco, ben coadiuvata dalla Van Gestel e da Sylves autrice di 3 muri. E’ stato il gioco corale anche di muro-difesa della squadra di Bellano a demolire le già poche certezze con cui la Cbf, imprecisa e disattenta, con cui era scesa in campo. Un ko pesante da cui però bisogna ripartire su altre basi in vista delle prossime sfide in un torneo che si preannuncia durissimo per le maceratesi.

Tribuna del palas come sempre con molte autorità istituzionali tra cui gli assessori Riccardo Sacchi e Paolo Renna, il questore di Macerata Vincenzo Trombadore e il presidente del regionale del Coni, Fabio Luna, la presidente della Croce Rossa locale Rosaria Del Balzo. Maceratesi reduci dal ko di Chieri ed alla seconda gara casalinga in A1 la Cbf Balducci è ancora priva di Lipska, con il tecnico Paniconi che si affida ad un sestetto che ricalca quello delle precedenti uscite. Partenza da incubo per la Cbf che si trova davanti un avversario insuperabile a muro, perfetto in difesa e attacco che non lascia scampo e si invola facilmente sul 2-7 grazie all’ace di Van Gestel. Serve a poco anche il time out chiamato da Paniconi per scuotere le sue ragazze, il Bisonte appare padrone del set in questa fase di avvio della sfida.

Macerata commette anche qualche errore gratuito che facilita il gioco di una Firenze praticamente perfetta in questo parziale (5-13). La squadra di Bellano va via sul velluto con un vantaggio così ampio che le consente di chiudere in discesa un set dove la Cbf non è mai entrata in campo. Nel secondo finalmente Cbf in campo: duello Herbots-Abbott sui primi palloni poi tocca alla capitana Fiesoli regalare il primo vantaggio del match alle marchigiane (10-9). Dura poco perché le toscane tornano a fare male in attacco con Sylves e Van Gestel tra le protagoniste del break (4-0) che riporta avanti le ospiti. Macerata torna a commettere tanti errori, come nel primo set, e per Firenze è gioco facile tenere in pugno l’inerzia della gara. I muri di Molinaro e l’attacco di Abbott riavvicinano le arancionere al Bisonte nel finale di parziale (18-20): Nwakalor spezza il tentativo di rimonta delle padrone di casa, con Firenze che con qualche sofferenza in più rispetto al precedente parziale si prende anche il secondo. Van Gestel conquista quattro palle set e Herbots chiude alla prima occasione.

Avvio di marca Cbf nel terzo con l’ace di Malik che vale il 4-2. Non si disunisce il Bisonte che grazie alla potenza del suo attacco piazza un break letale che riporta in parità il punteggio. Firenze ci crede, tenta ancora di scappare nel punteggio con Sylves (10-7) mentre nella Cbf esce la Malik rilevata da Okenwa. Ospiti più concentrate e determinate in tutti i fondamentali, le arancionere arrancano, non riescono a tenere il passo delle avversarie cedendo alla lunga al ritmo superiore di un Bisonte che ha avuto vita facile. Molto per suoi meriti ma anche favorita dai tanti, troppo errori delle maceratesi incapaci di trovare contromisure allo strapotere ospite.

MACERATA – FIRENZE 0-3 (11-25, 20-25, 16-25)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Abbott 7, Cosi 5, Malik 5, Fiesoli 8, Molinaro 4, Ricci 1; Fiori (L), Quarchioni, Malinova 1, Okenwa 2. NE.: Napodano (L), Poli. All. Paniconi.

IL BISONTE FIRENZE: Alhassan 7, Nwakalor 8, Van Gestel 12, Sylves 7, Cambi 5, Herbots 17; Panetoni (L), Lotti. NE.: Kosareva, Guiducci, Knollema, Adelusi, Graziani, Lapini (L). All. Bellano.

ARBITRI: Saltalippi e Vagni.

NOTE: spettatori 900. Durata set: 20’, 27’, 27’, totale 74’. Macerata: battute sbagliate 4, vincenti 1, muri 5, errori 19. Firenze: bs. 9, v. 3, m. 7, e. 14.