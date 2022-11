TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - L'attaccante della Stese protagonista nel 4 a 1 sull'Helvia Recina. Un gol e toccherà l'ennesimo record. Tre reti anche per Emiliano Micarelli nel 6 a 2 del Camerino Castelraimondo ai danni della Lorese

di Michele Carbonari

Un superlativo e straordinario Martino Papasodaro scrive un’altra pagina di storia del calcio dilettantistico maceratese e marchigiano. A quasi 52 anni (il prossimo 26 febbraio) realizza una tripletta e trascina la “sua” Stese sempre più in vetta al girone E di Terza categoria. I suoi tre gol (in contropiede elude il portiere e deposita in rete, di testa su corner e in ripartenza infila la sfera sotto la traversa), dopo quello di Pettinari (dal limite), consentono ai rossoblu di vincere il big match della quarta giornata d’andata nella tana dell’Helvia Recina (vano il gol di Prenna). Martino Papasodaro sale a quota 699 marcature in carriera ed è vicino al prossimo record personale. A dieci punti in classifica, sempre al primo posto, c’è anche il sorprendente Serralta. I gialloblu di Palazzi mostrano la manita (la seconda di fila) in trasferta contro il Corridonia Fc: a segno Bambozzi (punizione e servito da Pinkowski, oltre ad una traversa sempre da calcio piazzato), Cappellacci (rigore e tacco) e Panzarani (incornata). Ai padroni di casa non bastano i tre gol realizzati da Thomas e Sasha Tirabassi, quest’ultimo realizza un bis e nel finale spedisce un penalty sulla traversa.

A suon di gol anche il Camerino Castelraimondo, che travolge la Lorese e vola in zona playoff. Man of the match il giovane Emiliano Micarelli, autore di una splendida tripletta. Giacobbi, Stefano Cesari e Galassi completano il punteggio tennistico (6-2). Vani, per gli ospiti, i centri di Aquino e Zerlenga. Ben tre squadre calano altrettanti tris: Giovanile Corridoniense, Abbadiense e Sforzacosta. I biancorossi di Di Caro stendono fra le mura amiche il Monte San Martino grazie ai colpi di testa di Rapallini (sugli sviluppi di un angolo) e di Tamburrini (su cross di Gianfelici) e al contropiede di Bartolacci. I gialloverdi di Gabriele Soldini, invece, espugnano Civitanova trascinati da Domizi e dalla doppietta del figlio del mister, Andrea Soldini. Per la Vis, ininfluente il momentaneo pareggio di Sbrascini. Anche i ragazzi di Re conquistano il bottino pieno lontano da casa. La Giovanile Nicolò Ceselli scappa con Fabrizio Paoloni (bis personale), ma nella ripresa gli ospiti ribaltano il punteggio: decisivi Castaneda (doppietta: di piatto e su assist di Ventura) e Mogetta (dal limite). Termina a reti bianche fra Colbuccaro (Salvucci colpisce una traversa dalla distanza) e Veregrense.

Anche il girone D parla maceratese. La capolista solitaria, a punteggio pieno, è l’Union Picena di mister Mogliani, forte del 3 a 2 sulla Nuova Aquila: determinanti Zannotti e Ramadori (tap in in fotocopia dopo le azioni di Zallocco sulla fascia destra) e Bellintani (sinistro al volo da fuori area).

Il personaggio della settimana: Martino Papasodaro (Stese). Alla veneranda età di 51 anni ancora ruba la scena di tutto il calcio maceratese e marchigiano. Realizza una tripletta fondamentale ai fini della vittoria, contro un’avversaria candidata al titolo finale. Ritocca i suoi numeri e gli manca solo un gol per toccare la quota record di 700 gol in carriera. Mostruoso.