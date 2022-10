ECCELLENZA - La società ha sollevato dall'incarico l'allenatore e il suo vice Liberti dopo il match perso ieri per 2-1 contro il Valdichienti

Sangiusetese: esonerato mister Possanzini, fatale la sconfitta nel derby di ieri. A comunicarlo è la stessa società. «La Sangiustese comunica, dopo attente valutazioni – scrive la società calzaturiera – di aver sollevato dall’incarico il tecnico Matteo Possanzini e il vice Emanuele Liberti».

La decisione del club arriva dopo la sconfitta di ieri nel derby contro il Valdichienti Ponte per due a uno, in quel di Villa San Filippo. I rossoblu, dopo otto giornate di campionato, al momento occupano l’undicesima posizione con nove punti all’attivo, frutto di due vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte. La società, che nelle prossime ore comunicherà il nuovo staff tecnico, ringrazia mister Matteo Possanzini ed Emanuele Liberti «per l’impegno e la professionalità profusi in questi mesi e augura loro le migliori future soddisfazioni professionali».