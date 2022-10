ECCELLENZA - A Villa San Filippo match dalle mille emozioni. Padroni di casa ripresi da Titone (che in precedenza aveva calciato a lato un penalty), nella ripresa gli uomini di Bolzan trovano l'acuto giusto per aggiudicarsi la sfida

di Andrea Cesca

Il Valdichienti Ponte si aggiudica il derby più atteso. Al comunale di Villa San Filippo la squadra di Ruben Dario Bolzan ritrova la via della rete ed anche il successo. 2 a 1 il risultato finale con le reti di Minella e Del Brutto per i padroni di casa, di Titone la rete del momentaneo pareggio per la Sangiustese, che ha fallito anche un calcio di rigore con lo stesso attaccante. Da segnalare anche un palo colpito da Omiccioli sul risultato di parità. I tre punti consentono al Valdichienti Ponte di salire in seconda posizione di classifica insieme a Urbino e Osimana. La Sangiustese resta in zona playout.

Al comunale di Villa San Filippo va in scena il derbissimo tra Valdichienti Ponte e Sangiustese. Le due squadre non vincono in campionato da quasi un mese (2 ottobre) il Valdichienti, migliore attacco dell’Eccellenza, è reduce da tre pareggi senza reti. La squadra di Bolzan è imbattuta in casa, quella di Possanzini non ha mai perso in trasferta. Tre sono i punti che dividono in classifica le due squadre.

Per la Sangiustese, che da un paio di anni gioca le partite casalinghe al comunale “La Croce” di Montegranaro, si tratta di un ritorno a casa: il comunale di Villa San Filippo ha ospitato per tantissimi anni le partite casalinghe dei rossoblù, anche quelle degli anni della Serie C2 dal 2008 al 2010. L’ultimo derby il 6 marzo scorso se l’è aggiudicato la Sangiustese per 1 a 0 con gol di Iori. La partita, molto sentita dalle tifoserie, richiama sugli spalti anche diversi addetti ai lavori. Non passa inosservata la presenza dell’ex osservatore del Milan Roberto Patrassi. Ruben Dario Bolzan deve fare a meno di Di Molfetta e Alessandrini Gentili, la Sangiustese è al gran completo.

Mario Titone ex di turno dato in dubbio alla vigilia scende in campo dal primo minuto. La fase di studio iniziale termina all’11’ quando il Valdichienti Ponte sblocca il risultato con un colpo di testa di Minella: l’attaccante argentino a centro area indirizza alle spalle di Monti un traversone dalla sinistra di Tombolini e gonfia la rete (1 a 0). La reazione della Sangiustese è affidata ad una conclusione dalla distanza di Ercoli a lato, il Valdichienti si rende ancora pericolosa al 14’ con un incursione in area di Triana. Capitan Iuvale’ due volte prova la conclusione da fuori area senza inquadrare lo specchio della porta, come pure Zira che approfitta di un errore in uscita dei locali, entra in area, il tiro cross attraversa lo specchio della porta. A ridosso della mezzora di gioco l’uomo più atteso, Titone, si procura un calcio di rigore dopo un contatto in area con Sopranzetti: Titone stesso va sul dischetto degli undici metri, spiazza il portiere Rossi, ma il rasoterra termina sul fondo. Il bomber originario di Erice, in Sicilia, si riscatta allo scadere del primo tempo: al 45’ Cusimano cross in area dalla sinistra, in mezzo all’area sbuca la testa di Titone, l’incornata bassa manda la palla a fil di palo, alla destra del portiere Rossi (1 a 1). Prima del riposo Monti in tuffo devia in angolo il sinistro di Omiccioli.

La squadre si allungano nel secondo tempo, il Valdichienti Ponte va vicinissimo al raddoppio al 55’: Omiccioli si incarica di un calcio di punizione dal limite dell’area, Titone è disteso a terra dietro alla barriera ma la palla passa e si stampa sul palo. Anche la Sangiustese ha la palla buona per il sorpasso, Titone approfitta di un pasticcio del portiere Rossi Christopher, si impossessa della sfera ma pressato indirizza fuori con la porta sguarnita. I capovolgimenti di fronte si susseguono, Monti salva il risultato sulla deviazione da due passi di Minella servito da Omiccioli, nulla può l’estremo difensore della Sangiustese al 69’ sul colpo di testa di Del Brutto (2 a 1) imbeccato da una rovesciata del compagno di reparto Minella. Il pareggio per gli ospiti sembra cosa fatta all’80’ quando una giocata di Titone (il migliore in campo nonostante l’errore dagli undici metri e gli eccessi di egoismo) confeziona un assist delizioso per Monserrat, il colpo di testa termina incredibilmente fuori.

Il tabellino:

VALDICHIENTI PONTE (4-3-3): Rossi Christopher 6; Mazzieri 6 (33’ st Passewe ng), Sopranzetti 5,5, Pigini 6, Tombolini 6,5; Sfasciabasti 6, Omiccioli 6,5, Trillini 6; Triana 7, Minella 7 (37’ st Lattanzi Andrea ng), Del Brutto 6,5 (33’ st Cisbani ng). A disp.: Cingolani, Cernetti, Morresi, Elias Celli, Lattanzi Sebastiano, Del Gobbo. All.: Bolzan

SANGIUSTESE MG (4-3-1-2): Monti 7; Tarulli 6 (11’ st Cheddira 6), Tomassetti 6, Capodaglio 6, Stortini 6,5; Cusimano 6,5, Iuvalè 6,5 (26’ st Tonuzi ng), Ercoli 6; Rossi Alessandro 6; Zira 5,5 (11’ st Monserrat 5,5), Titone 7. A disp.: Raccio, Pagliarini, Doci, Rotondo, Tassi, Merzoug. All.: Possanzini

TERNA ARBITRALE: Carlo Sarnari di Macerata (Bruscantini di Macerata e Tidei di Fermo)

RETI: pt. 11’ Minella (VP), 45’ Titone (S); st. 24’ Del Brutto (VP)

NOTE: spettatori 200 circa. Calci d’angolo 8 a 5 per la Sangiustese. Ammoniti Sfasciabasti, Minella, Stortini, Titone, Bolzan, Triana, Cusimano. Recupero: pt. 1’, st. 4’.