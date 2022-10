«C’è un gradito ritorno alla Sangiustese, a poche ore della gara contro il Fabriano Cerreto, in casa, allo stadio La Croce di Montegranaro. Jonathan Proculo, infatti, sarà il nuovo direttore sportivo rossoblu, figura che attualmente mancava nell’organigramma calzaturiero». Con queste parole la società annuncia il nuovo innesto all’interno del club. Proculo, ex centravanti rossoblu e già direttore sportivo della Sangiustese negli anni della Serie D (ruolo rivestito anche alla Maceratese), si occuperà della gestione sportiva, in collaborazione con il dg Fabio Roscioli. «Sono molto contento di questo ritorno – afferma Proculo – Sono sempre rimasto in ottimi rapporti con la Sangiustese e, nonostante altre chiamate ricevute, ho deciso di accettare quest’incarico in una società amica che mi stima. Per quanto riguarda la squadra resteremo con la rosa attuale fino a dicembre e poi, se dovrà rendersi necessario, interverremo sul mercato alla riapertura dei termini. Per quanto riguarda il mister (Matteo Possanzini) abbiamo uno dei più preparati della categoria e ho avuto già modo di sentirlo, per pianificare un po’ il futuro. L’obiettivo è fare bene e riportare la Sangiustese nelle categorie che merita».