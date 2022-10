Baby gang e violenza giovanile

iniziativa della Lega a San Gabriele

CIVITANOVA - Gazebo del partito nel quartiere che è stato teatro delle ultime risse. «Siamo preoccupati del fenomeno, vogliamo che i nostri figli possano vivere i loro spazi in città senza paura e senza dover temere di essere aggrediti»

Il fenomeno delle baby gang e della violenza tra giovani e soprattutto i recenti fatti che hanno visto coinvolti in episodi di violenza giovani e giovanissimi civitanovesi sono stati lo spunto per una iniziativa della Lega Salvini Civitanova. Il gazebo della lega Salvini Civitanova è stato installato nella piazzetta del quartiere San Gabriele, proprio quello che è stato teatro della rissa tra giovani e giovanissimi. Hanno partecipato i militanti, gli iscritti e i simpatizzanti della Lega, i consiglieri comunali Paola Fontana e Pierpaolo Turchi per Civitanova Unica, il consigliere comunale Pierluigi Capozucca e l’ assessore Roberta Belletti per Vince Civitanova. Sono intervenuti anche il sindaco Fabrizio Ciarapica e il presidente del Consiglio comunale Fausto Troiani.

«La Lega – si legge in una nota del partito – ha presentato al Senato una proposta di legge sulle baby gang, che prevede serie sanzioni nei confronti di coloro, che commettono reati in tal senso con il coinvolgimento dei rispettivi genitori, chiamati a vegliare sul comportamento dei propri figli.

L’ appuntamento di ieri ha permesso agli esponenti dell’ amministrazione di poter interloquire con i cittadini manifestando la propria vicinanza nei confronti dell’ intera comunità di San Gabriele».

«Siamo preoccupati del fenomeno delle baby gang e di tutti gli aspetti sociali che lo riguardano, vogliamo che i nostri figli possano vivere i loro spazi in città senza paura e senza dover temere di essere aggrediti» dichiara Veronica Fortuna, commissario della Lega Civitanova.

«La nostra presenza qui nel quartiere testimonia la vicinanza della politica ai cittadini tutti, compresi gli adulti che spesso vengono coinvolti in questi atti di violenza tra i giovani. Come presidente della Commissione Commercio, vorrei ricordare che spesso i commercianti sono in prima fila per evitare che certi fatti degenerino come successo sabato scorso» dice Fabiola Polverini, consigliere comunale Lega.

«Le istituzioni ci sono e attraverso l’ ausilio di telecamere e servizi interforze operano costantemente per contrastare questo fenomeno. Certo è che, solo attraverso la sinergia e la collaborazione fra istituzioni, famiglie e cittadinanza attiva si possono ottenere risultati attraverso segnalazioni di fatti d persone coinvolte alle autorità competenti, per avere la possibilità di prevenire e non dover intervenire solo a fatto accaduto» aggiunge l’assessore alla Sicurezza Giuseppe Cognigni.

«Fenomeno preoccupante, che spesso vede il gruppo raggiungere un livello di violenza inimmaginabili se si pensa all’età dei minori coinvolti. Il ruolo della politica è anche quello di promuovere iniziative di sensibilizzazione che coinvolgano le famiglie, la scuola e l’ associazionismo, mantenendo alta l’ attenzione su questi temi attraverso la promozione di iniziative che incrementino il senso civico delle nuove generazioni» conclude Giorgio Pollastrelli, capogruppo consiliare Lega.

