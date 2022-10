«Si appropriarono dei soldi delle polizze»,

a giudizio marito e moglie

IN AULA - Vittime sarebbero due clienti che avrebbero perso 25mila e 30mila euro. Oggi si è svolta l'udienza davanti al gup del tribunale di Macerata. I fatti erano avvenuti a Castelraimondo e Pioraco. Sotto accusa una coppia, ora separata (in foto l'avvocato difensore, Giovanni Braconi)

Marito e moglie rinviati a giudizio: si sarebbero appropriati dei soldi delle polizze. L’udienza si è svolta davanti al gup del tribunale di Macerata e per Elvio Gagliardi, 67 anni, di Pioraco e Graziella Miconi, 61, (ora separati) il processo si aprirà il 12 gennaio del 2024. L’accusa è appropriazione indebita. Il gup Giovanni Manzoni in una precedenza udienza aveva disposto una perizia psichiatrica su Gagliardi per valutare se possa partecipare al processo.

Secondo lo psichiatra Gianni Giuli, che ha eseguito la perizia, l’uomo può partecipare al processo, ha comunque riconosciuto che il 67enne aveva una capacità di intendere e di volere scemata al momento dei fatti.

L’accusa, sostenuta dal pm Rita Barbieri, contesta ai due imputati di avere come titolari dell’agenzia Assistudio sas, subagente per la compagnia Cattolica assicurazioni ed esercente anche attività di consulenza finanziaria, di essersi appropriati delle somme loro consegnate a più riprese da due clienti, che si sono costituiti parte civile, tutelati dall’avvocato Gian Marco Russo. L’accusa parla di importi di 25mila euro e 30mila euro che dovevano essere investiti in polizze i cui moduli erano stati effettivamente fatti sottoscrivere, ma le somme sarebbero state trattenute e impiegate per altri scopi, dice l’accusa. I fatti erano avvenuti a Castelraimondo e Pioraco nel 2019. Oggi si è costituita parte civile anche la Cattolica assicurazioni, assistita dall’avvocato Giancarlo Nascimbeni. Gli imputati sono assistiti dall’avvocato Giovanni Braconi.

