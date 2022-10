“Responsabilmente giovani,

uniti contro le dipendenze”

TREIA - Incontro organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto Paladini e la Pars. L'appuntamento è per giovedì alle18.30 nell’aula multimediale di via Cavour

Giovani e dipendenze, un incontro per parlarne, a Treia. L’Amministrazione comunale ha organizzato per domani (giovedì) alle 18.30, nell’aula multimediale, in via Cavour 29, un incontro in collaborazione con l’Istituto Paladini e la Cooperativa sociale Pars di Corridonia. Al centro vi sarà proprio la prevenzione alle dipendenze (da droghe, alcol e gioco, ma anche da tecnologia, social e videogame) come contrastarle e prevenirle affrontando anche il tema del disagio giovanile. «Un tema di grande attualità in un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, al personale scolastico e ai genitori – dice l’amministrazione – con cui parlare e confrontarsi cercando di iniziare un percorso che possa portare a creare una comunità più consapevole anche di fronte all’ascolto di diverse testimonianze».

