Il generale Cagnazzo a Macerata,

incontro con il prefetto Ferdani

VISITA in prefettura, tribunale e caserma del Comando provinciale del comandante della Legione carabinieri Marche, accompagnato dal colonnello Nicola Candido

Il prefetto Flavio Ferdani ha ricevuto il comandante della Legione carabinieri Marche, generale Salvatore Cagnazzo, accompagnato dal comandante provinciale dei carabinieri di Macerata, colonnello Nicola Candido. Ha ribadito la concreta e costruttiva collaborazione da parte dell’Arma nel territorio della provincia, nell’attività di prevenzione e contrasto dei reati e nei progetti per migliorare il controllo del territorio e nel fornire sempre maggiore sicurezza ai cittadini di Macerata e della Maceratese. Il prefetto ha espresso il proprio apprezzamento per la proficua attività svolta dall’Arma ed ha ringraziato i carabinieri per il lavoro svolto quotidianamente al servizio della collettività.

Il comandante della Legione carabinieri Marche ha fatto visita anche al comando provinciale. L’ufficiale ha incontrato i militari nella caserma di via XX Settembre. Ad accoglierlo il comandante provinciale, il colonnello Nicola Candido, tutti gli ufficiali della provincia ed una rappresentanza dei comandanti di stazione e dei militari delle Compagnie di Macerata, Camerino, Civitanova e Tolentino. Presente anche una rappresentanza dell’Arma in congedo con la sezione presieduta dal luogotenente Giovanni Colucci.

«Il generale Cagnazzo, nel formulare il proprio saluto, ha espresso a tutti i militari il suo sentito apprezzamento per la passione, l’impegno e la perseveranza con cui ogni giorno si fanno garanti dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’intera provincia maceratese – si legge in una nota -. Ha altresì elogiato i carabinieri per i risultati conseguiti spronandoli a proseguire nel loro quotidiano operare in favore della popolazione, confermando il proprio pieno sostegno affinché si possa continuare a lavorare con la massima professionalità e serenità d’animo, aspetto quest’ultimo fondamentale per l’efficienza dei reparti. La visita del generale Cagnazzo è poi proseguita al palazzo di giustizia di via Pesaro dove ha incontrato il presidente del tribunale, Paolo Vadalà, ed il procuratore, Giovanni Fabrizio Narbone.

