Unitre di Tolentino,

il nuovo programma dei corsi

LA PRESIDENTE Mirella Valentini illustra le novità

L’Unitre, Università delle Tre Età di Tolentino, rende noto il programma per il 32° anno accademico 2022/2023. Le iscrizioni prenderanno il via in via Rutiloni, 14 dal 26 settembre.

Ne parla la presidente Mirella Valentini:

«Benchè la nostra associazione non abbia mai cessato di operare in questi anni di pandemia, consideriamo l’odierno programma, per la sua ricchezza e per le novità che apporta, il programma della ripresa. Si ripristinano, infatti, i corsi di inglese e spagnolo con insegnanti di madrelingua che vanno oltre al metodo scolastico e si insegna l’informatica utile, quella cioè che serve per espletare pratiche essenziali della vita quotidiana. In più il nuovo programma si arricchisce con laboratori creativi di alto profilo artistico artigianale quali la decorazione e il mosaico in vetro mentre i corsi accademici approfondiscono gli argomenti specifici, non solo in modo originale e spesso esclusivo, ma anche e soprattutto con tematiche di recente definizione storico scientifiche, tanto è vero che l’Univpm, Università Politecnica delle Marche, e l’Unicam, Università degli Studi di Camerino, hanno concesso il loro patrocinio per il corso Scienza, ricerca e vita quotidiana».

Conclude la presidente: «Dopo l’isolamento forzato della pandemia, iscriversi all’Unitre di Tolentino significa poter riabilitare attività e funzioni creativo-conoscitive unanimamente riconosciute come apportatrici di benessere psicofisico. Un vero e proprio Cibo per la Mente, per troppo tempo lasciata a digiuno!

A vantaggio dell’associazione, va inoltre ribadito che la maggior parte dei corsi accademici si terranno nella splendida cornice del Politeama di Tolentino, centro culturale di spettacoli e di arti, dove si organizzeranno anche incontri conviviali ed eventi vari; infine per un sodalizio da tempo creatosi con la Direzione del Politeama, a quanti, in quest’Anno Accademico si iscriveranno all’Unitre di Tolentino, verrà offerta una tessera sconto speciale da utilizzare per tutti gli spettacoli che si terranno entro il 31 dicembre 2022».

Qui sotto il programma dei corsi e le modalità per l’iscrizione

