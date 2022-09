Champions, il girone della Lube:

Roeselare, Tours e una vincente dei preliminari

VOLLEY - Le avversarie uscite dall'urna di Bruxelles, il commento del dg Cormio: «Un sorteggio equilibrato». De Cecco e la new entry Chinenyeze subito in campo nel test con la Videx, vinto con il massimo scarto

16 Settembre 2022

Nel tardo pomeriggio di oggi la magia della Cev Champions League è tornata a catturare tutti gli appassionati di volley grazie alle urne europee di Bruxelles. Il sorteggio ha fissato il cammino della Lube nella fase a gironi della massima rassegna continentale per Club.

I Campioni d’Italia inizieranno la propria avventura nell’edizione 2023 a novembre nel Gruppo C con il belgi del Knack Roeselare, i francesi del Tours Vb, e una delle vincitrici del terzo turno preliminare.

Il dg Beppe Cormio commenta così l’esito delle urne: «Si tratta di un sorteggio equilibrato. Per me non ammettere scontri diretti tra squadre della stessa nazione nelle Pool è una modifica sensata, soprattutto con il nuovo regolamento. Ai Quarti passano solo le prime dei gironi, mentre le seconde e la migliore terza si scontreranno in un turno intermedio. Abbiamo evitato derby rischiosi. Il girone di ferro di questa edizione sarà quello dello Zaksa e Trento, le finaliste delle ultime due edizioni. Noi affronteremo trasferte già affrontate negli ultimi anni in Belgio e in Francia. Resta l’incognita dell’ultima squadra che si qualificherà, ma i team da battere sono il sestetto belga e il transalpino‘.

I precedenti con le avversarie del girone- Precedenti con il Roeselare: si ripete la sfida tra Cucine Lube e Knack, ormai un classico incrocio in Europa visto che i precedenti sono già 11. Potevano essere 12, ma è stata cancellata la gara di ritorno dei Quarti di Finale di Champions nel 2020 per rinuncia del Club belga (scelta legata all’epidemia di Coronavirus) dopo la netta vittoria della Lube all’andata. Le due squadre si sono incrociate anche nella fase a girone (match di andata e ritorno) delle edizioni 2018, 2016, 2009 e 2007, oltre che nelle altre due sfide dei Quarti, sempre dell’edizione 2007. Il bilancio degli scontri diretti globali in Champions è di 6 vittorie a 5 per la Lube (4-1 per la Lube in casa, 2-4 in trasferta).

Precedenti con il Tours VB: dopo i due successi nella Pool B 2021 (all’andata nella Bolla francese, al ritorno nella Bolla di Perugia), si tratta del terzo incrocio assoluto nel trofeo continentale tra i cucinieri e il Club transalpino. A Tours i campioni d’Italia piegarono in tre set gli avversari mettendo la freccia negli scambi decisivi dei set, mentre al PalaBarton di Perugia si imposero per 3-1.

In base alle indicazioni della Cev, la Lube osserverà questo calendario. Le date dei primi cinque turni possono variare tra le seguenti opzioni. 8, 9 10 novembre 2022: Cucine Lube Civitanova – Vincente Preliminari; 15, 16 o 17 novembre 2022: Tours VB (FRA) – Cucine Lube Civitanova; 29, 30 novembre o 1 dicembre 2022: Knack Roeselare (BEL) – Cucine Lube Civitanova; 13, 14 o 15 dicembre 2022: Cucine Lube Civitanova – Tours VB (FRA); 10, 11 o 12 gennaio 2023: Vincente Preliminari – Cucine Lube Civitanova; 25 gennaio 2023: Cucine Lube Civitanova – Knack Roeselare (BEL). Pool della fase a gironi (4th Round): Pool A: Jastrzebski Wegiel (POL), VfB Friedricshafen (GER), Montpellier Volley UC (FRA), Vojvodina NS Seme Novi Sad (SRB). Pool B: Berlin Recycling Volleys (GER), Aluron CMC Warta Zawiercie (POL), Halkbank Ankara (TUR), vincitrice CLV 3° Round (CLVM 19/20). Pool C: Cucine Lube Civitanova (ITA), Knack Roeselare (BEL), Tours VB (FRA), vincitrice CLV 3° Round (CLVM 17/18). Pool D: Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL), Trentino Itas (ITA), Descopan VT Menen (BEL), CEZ Karlovarsko (CZE). Pool E: Sir Sicoma Colussi Perugia (ITA), SWD Powervolleys Duren (GER), Ziraat Bank Ankara (TUR), ACH Volley Lubiana (SLO).

De Cecco e la new entry Chinenyeze subito in campo nel test con la Videx- Nel pomeriggio la Lube è scesa in campo all’Eurosuole Forum per il terzo allenamento congiunto della preseason, il secondo con la Videx Yuasa Grottazzolina. I campioni d’Italia hanno confermato i progressi visti mercoledì con Macerata e hanno piegato la formazione di A2 Credem Banca con il massimo scarto (25-17, 25-21, 25-16), aggiudicandosi 25-20 anche un quarto set concordato con gli allenatori e con i sestetti rivoluzionati. A riposo Marlon Yant e Ivan Zaytsev.

Coach Chicco Blengini ha stupito i tifosi presenti impiegando nello starting six capitan Luciano De Cecco, rientrato nelle Marche due giorni fa, in diagonale con l’opposto Gabi Garcia Fernandez. In banda ampio spazio alla coppia veneta composta da Mattia Bottolo e Mattia Gottardo, mentre al centro Enrico Diamantini è stato affiancato dal francese Barthelemy Chinenyeze, in città solo da poche ore. Nel ruolo di libero Francesco D’Amico. Il sestetto iniziale è rimasto in campo per tre set. Nel quarto parziale, vinto 25-20, la Lube è scesa in campo con la diagonale formata da Sottile e Garcia Fernandez, Bottolo e Gottardo laterali, Diamantini e il “baby” Giacomini centrali, D’Amico libero. Nell’arco del set c’è stato spazio anche per altre due promesse dell’Academy Volley Lube, Cremoni e Menchi. Il prossimo allenamento congiunto è in programma mercoledì 21 settembre (ore 17) con la Sir Safety Susa Perugia. Test aperto al pubblico.

