Il centenario Marcelletti

è il tolentinate dell’anno

EVENTO - La nuova edizione di “Sul Ponte del Diavolo … tra storia e leggenda” in programma il 10 settembre alle 21 in piazza della Libertà

8 Settembre 2022 - Ore 09:24 - caricamento letture

Il Ponte del Diavolo di Tolentino torna a vestirsi a festa. L’associazione “I Ponti del diavolo” di Tolentino, presieduta da Carla Passacantando, propone così la nuova edizione “Sul Ponte del Diavolo … tra storia e leggenda” che prevede per il 10 settembre, alle 21, in piazza della Libertà la consegna del premio “Ponte del Diavolo” al cittadino tolentinate dell’anno. Nel 2020, causa covid-19, non si è tenuta la cerimonia, ma è ripresa nel 2021. Quest’anno si è deciso di concerto con il sindaco Mauro Sclavi di assegnare il premio al dottor Arnaldo Marcelletti, 100 anni compiuti lo scorso giugno, per aver contribuito con la sua farmacia alla salvaguardia della salute dei cittadini di Tolentino e per il poliedrico impegno profuso in campo sociale e culturale.

Verranno consegnate menzioni d’onore al Comitato di Tolentino Croce Rossa Italiana per la vicinanza da sempre alla città con i propri servizi, per aver affrontato la propria attività con puntualità e professionalità anche ai tempi del covid e del post sisma; all’ex agente di commercio Arnaldo Staffolani per la consistente donazione a favore del Comitato di Tolentino Cri; alla pittrice Maria Micozzi per aver portato il nome di Tolentino in Italia e non solo con le sue innumerevoli personali; a Giulia La Notte, campionessa italiana di tiro con l’arco categoria ragazzi, per aver portato il nome di Tolentino a livello nazionale con lo sport primeggiando nel tiro con l’arco; a Riccardo Canaletti, scrittore, per aver raccontato con le sue poesie la città di Tolentino nel post sisma; alla Squadra femminile di atletica dell’Istituto comprensivo “Don Bosco” per l’importante traguardo raggiunto ai campionati studenteschi nazionali;

a Matteo e Alessandra Ballini, campioni italiani di danze caraibiche cids e a Leonardo Pieroni, campione italiano di Small Group, per aver portato il nome di Tolentino a livello nazionale primeggiando nelle danze caraibiche; a Riccardo Damiani, studente e bagnino, per il puntuale intervento e professionalità nel salvataggio di un bagnante; all’associazione Tennis Tolentino, Anthropos e Bocciofila Tolentino per aver attivato percorsi e progetti volti all’integrazione delle persone con disabilità; a Matteo Marinsalda per l’importante traguardo raggiunto ai campionati italiani di atletica leggera con l’associazione Anthropos; a Mara Amico, dirigente scolastico Istituto comprensivo “Lucatelli” e a Pierina Spurio, dirigente scolastico Istituto comprensivo “Don Bosco” di Tolentino per aver coinvolto gli alunni in progetti di educazione civica.

Partecipano alla cerimonia il Liceo Coreutico di Tolentino, la “Fashion Gia. Man. Dance” di Morrovalle, L’Istituto Musicale “Vaccaj” di Tolentino. La manifestazione proseguirà il 17 settembre alle 21 con la partenza del corteo da piazza Don Bosco per piazza della Libertà dove ci sarà uno spettacolo per poi raggiungere il Ponte del Diavolo per la rievocazione della leggenda con il gruppo storico con testimonial della serata l’attore Luca Capuano. Sfilate, danze storiche duecentesche con artisti di strada e tamburini del ‘Gruppo dei tamburini’ di Offagna, il gruppo ‘Sfumature danza’, l’associazione ‘Il mio labrador’ di Pollenza. La manifestazione è organizzata dall’associazione “I Ponti del diavolo” con il Consiglio di contrada Ributino-Pianciano-Ancaiano-Calcavenaccio-Parruccia e il comune di Tolentino.

