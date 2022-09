Green point a Villa San Filippo

«Un sistema di riqualificazione

per la raccolta rifiuti»

MONTE SAN GIUSTO - Presentati i nuovi punti raccolta, ne sono stati installati 14: 12 hanno il doppio cassonetto per il conferimento dell’organico e del vetro. Il sindaco Gentili: «La tariffa puntuale è utile a responsabilizzare la cittadinanza, accogliere la novità per migliorare. Voglio ringraziare il Cosmari per l'azione di contenimento dei costi e la Regione Marche per il finanziamento di 500mila euro»

8 Settembre 2022 - Ore 17:15 - caricamento letture

di Luca Patrassi

A Villa San Filippo inizia la sperimentazione per il conferimento dei rifiuti con il Green Point. Nel corso di una conferenza stampa, il sindaco di Monte San Giusto Andrea Gentili, il presidente facente funzioni del Cosmari Giuseppe Giampaoli, il direttore del Cosmari Brigitte Pellei e l’assessore all’Ambiente Claudia Re hanno illustrato le ultime novità che interesseranno la raccolta differenziata “Porta a porta” nella frazione.

Una sede di eccezione, il museo di Palazzo Bonafede, questa mattina per la presentazione del progetto, un appuntamento di rilievo sottolineato anche dalla prima uscita pubblica della nuova direttrice del Cosmari che ha sottolineato con orgoglio le sue radici marchigiane e ha ringraziato i dipendenti del Cosmari per l’attività svolta. Il Comune di Monte San Giusto, dopo la positiva esperienza di Castelraimondo, vuole avviare la sperimentazione dell’adozione della tariffa puntuale e insieme al Cosmari vuole fare un ulteriore passo in avanti nell’organizzazione generale del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Si inizia con la frazione di Villa San Filippo.

In pratica per quanto concerne il multimateriale, sacchetto blu con imballaggi in plastica, alluminio e barattolame metallico, sacchetto di carta con il cartone, cartoni per bevande e carta, sacchetto giallo con i rifiuti indifferenziati, sporchi o non riciclabili rimane tutto come è attualmente. I sacchetti dovranno essere conferiti fuori della propria porta di casa, rispettando l’orario, il giorno e la tipologia di rifiuto. Le novità riguarderanno invece gli altri rifiuti che normalmente vengono smaltiti attraverso i contenitori stradali, quali i cassonetti marroni per l’organico, quelli gialli per pannolini e pannoloni, quelli verdi per il vetro. Questi contenitori stradali saranno sostituiti dai nuovi “Green point”, ne sono stati istallati 14. Di queste, 8 postazioni prevedono contenitori riservati per gli sfalci. Inoltre 12 Green Point contemplano il doppio cassonetto per il conferimento dell’organico e del vetro. Finora sono state consegnate oltre l’80% di tessere alle famiglie necessarie per attivare i Green Point. Nei prossimi giorni si conta di completare la distribuzione. Chi ancora non lo ha fatto è invitato a ritirare la propria tessera sabato 10 settembre presso il Centro Baobab. A partire dal prossimo 12 settembre, saranno operative nella zona di villa San Filippo, le isole ecologiche informatizzate “Green point”.

Il funzionamento è molto facile. Per accedere è necessario avere la nuova tessera che va ritirata presso il Comune. Si seleziona il contenitore di cui ci si vuole servire, in base al rifiuto da conferire, si preme il relativo tasto, si passa la tessera, si preme il tasto che consente l’accesso e subito dopo si apre il coperchio per gettare i rifiuti. Questo nuovo sistema consentirà di eliminare tutti i cassonetti stradali attualmente in uso nel territorio per il conferimento solo di umido, vetro, pannolini, sfalci e potature, a vantaggio sia del decoro urbano, che della contabilizzazione dei rifiuti. Ogni isola ecologica “Green point” è dotata di telecamera di sorveglianza per evitare abbandoni e atti di vandalismo. I cittadini potranno avere maggiori informazioni sul posizionamento e sul funzionamento dei anche scaricando o visionando il video appositamente realizzato e consultabile sul sito istituzionale del Comune di Monte San Giusto e del Cosmari. Si ricorda che il conferimento al “Green point” potrà avvenire in maniera libera, senza orari, semplicemente avvicinando la tessera al lettore per lo sblocco del coperchio del contenitore selezionato.

«Insieme a tutte le famiglie – ha rilevato il sindaco Andrea Gentili, con lui c’era l’assessore Claudia Re – diamo avvio a un piano di potenziamento del sistema di raccolta dei rifiuti a vantaggio dei cittadini e del territorio, avremo un paese più pulito ed attento al decoro. La tariffa puntuale è utile a responsabilizzare la cittadinanza, accogliere la novità per migliorare. Voglio ringraziare il Cosmari per l’azione di contenimento dei costi e la Regione Marche per il finanziamento di 500mila euro e per l’azione condotta dall’ex assessore Angelo Sciapichetti». «Cosmari è sempre al fianco delle Amministrazioni comunali dei Comuni soci – hanno sottolineato il presidente Giuseppe Giampaoli e la direttrice Brigitte Pellei – per fornire servizi di qualità, rispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti. Con i Green Point mettiamo a disposizione un sistema innovativo e funzionale che migliora il conferimento dei rifiuti guardando anche alla prossima applicazione della cosiddetta tariffa puntuale. Contiamo sulla collaborazione di tutti anche in vista dell’ampliamento e dell’istallazione dei Green Point su tutto il territorio di Monte San Giusto con i primi mesi del prossimo anno».

