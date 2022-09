Auto si ribalta sul viale,

lunghe code nella zona di Santa Croce

MACERATA - L'incidente è avvenuto intorno alle 16,30 in viale Martiri della libertà. Una donna è stata portata in ospedale

6 Settembre 2022 - Ore 17:33 - caricamento letture

Auto si ribalta lungo viale Martiri della Libertà, a Macerata, traffico in tilt nella zona di Santa Croce con la strada che è rimasta chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione della vettura. È successo intorno alle 16,30 di questo pomeriggio. A bordo della vettura una donna che è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Non è grave. Sul posto per i rilievi la polizia locale di Macerata. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code nella zona. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei vigili.



© RIPRODUZIONE RISERVATA