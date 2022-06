Parcheggio all’ex Anconetani,

adesso si pagherà 1 euro all’ora

CIVITANOVA - Finisce oggi il periodo sperimentale gratuito per i 120 nuovi posti auto creati al porto. L'area sarà a disposizione dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 20 e dal venerdì alla domenica dalle 8 alle 24. L'intera giornata costerà 5 euro

30 Giugno 2022 - Ore 16:34

Da domani primo luglio il parcheggio nell’area ex Anconetani del porto diventa a pagamento. Le tariffe stabilite dalla Civitas: 1 euro all’ora e frazione minima 10 centesimi, intera giornata si paga 5 euro. Questi, invece, sono gli orari: dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 20 e dal venerdì alla domenica dalle 8 alle 24.

I nuovi 120 posti auto sono stati recuperati nell’ex cantiere Anconetani, 2.943 metri quadri che l’amministrazione comunale guidata da Ciarapica ha convertito in parcheggi per una spesa complessiva di 203mila euro. Spesa comprensiva anche della nuova viabilità: l’accesso al parcheggio, così come l’uscita è stato infatti realizzato da via Da Vinci. Un intervento contestatissimo durante la recente campagna elettorale sia dagli avversari di Ciarapica alle elezioni, c’era stata anche una manifestazione di protesta, sia dall’azienda che ha un lungo contenzioso in essere con il Comune per la proprietà dell’area.

Il parcheggio è stato inaugurato il 27 maggio scorso e l’amministrazione aveva deciso di lasciare i posteggi gratuiti fino a tutto giugno.

