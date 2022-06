Riattivato il bus navetta

per il lungomare nord

CIVITANOVA - Il servizio gratuito partirà da sabato. A giugno circolerà solo i due fine settimana, mentre tutti i giorni dal primo luglio e fino al 28 agosto

15 Giugno 2022 - Ore 15:46 - caricamento letture

Da sabato 18 giugno, l’Atac Civitanova, in accordo con l’amministrazione comunale, riattiverà il servizio gratuito di bus navetta per permettere ai turisti di raggiungere la spiaggia nord dai parcheggi periferici. Nel mese di giugno la navetta circolerà solo nei fine settimana (giorni 18-19 e 25-26), mentre dal primo luglio e fino al 28 agosto sarà in servizio tutti i giorni, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20, con un tempo massimo di attesa di 25 minuti. Il capolinea è posto all’ex liceo scientifico di Fontespina, dove si trovano I parcheggi di via Costa e via della Giustizia. Il bus raccoglierà i bagnanti in via Bragadin, via Saragat e all’angolo fra via Friuli e via Doria. Da qui, tramite sottopasso, raggiungerà lo chalet Dune (ex Batik) fino alla Lampara ed effettuerà le fermate in tutti gli altri stabilimenti di viale IV Novembre.

