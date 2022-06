Incidente in A14,

lunghe code di auto e tir

POTENZA PICENA - E' successo sulla corsia in direzione nord. Non ci sono feriti

Incidente in A14, lunghe file di auto e camion in direzione nord. Non ci sono stati feriti (sul posto 118 e vigili del fuoco) ma quanto successo all’altezza di Porto Potenza ha causato disagi al traffico che sono andati avanti a lungo dalle 18,15 circa, quando l’incidente è avvenuto. Diversi gli automobilisti che questo pomeriggio lamentavano problemi legati alle code che si sono formate in autostrada, e lunghe diversi chilometri.

