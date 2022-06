Ginnastica Macerata, due medaglie

al campionato nazionale Senior.

Guenda Cherubini terza al mondiale Junior

AEROBICA - Arianna Ciurlanti è bronzo nell'individuale femminile e argento in coppia con Francesco Blasi. L'altra atleta, allenata da Arianna Ciucci, ha partecipato al campionato iridato e ha conquistato il terzo gradino nel podio nell'esercizio di gruppo

A Monte di Procida, in provincia di Napoli, si è chiuso l’anno sportivo di ginnastica aerobica con il campionato nazionale assoluto, riservato alla categoria Senior. In gara anche la Ginnastica Macerata. Arianna Ciurlanti è medaglia di bronzo nell’individuale femminile, mentre Francesco Blasi si è classificato sesto nell’individuale maschile. Entrambi, nella coppia mista, conquistano l’argento. Nel trio, insieme a Guenda Cherubini, sfiorano il podio piazzandosi al quarto posto per una piccola imprecisione.

Si è svolto anche il trofeo Aerodance tra regioni. Le Marche hanno ottenuto una medaglia di bronzo. La stagione non è finita qui: tre atleti della Ginnastica Macerata sono pronti per la partenza e la competizione più importante: il campionato del mondo di ginnastica aerobica a Guimaraes, in Portogallo, con la squadra nazionale Fgi. Gli atleti sono: Arianna Ciurlanti e Francesco Blasi per la categoria Senior, Guenda Cherubini per la categoria Junior. Il loro tecnico, Arianna Ciucci, è responsabile della squadra nazionale juniores.

Con Guenda Cherubini hanno affrontato il decimo campionato del mondo junior, svoltosi dal 10 al 12 giugno. L’Italia ha schierato una rosa di undici atleti per sei esercizi di gara: individuale maschile, individuale femminile, coppia, trio e gruppo,

Nell’individuale maschile age 1, la qualificazione prevedeva l’accesso alle finali ai soli primi otto classificati per ogni categoria. L’Italia ha fatto l’en plain portando tutti gli esercizi all’ultimo atto, che ha visto trionfare la coppia Elena Ciccarelli (Artistica Porto Sant’Elpidio) e Francesco Salvato (Ghisalbese Bergamo) con la medaglia di bronzo. È stata poi la volta del giovane Manuel Garavaglia (Sport Insieme Como), d’argento. Quindi, il gruppo composto da Eva Iurlaro (Fitness Trybe Pomigliano d’Arco), Maria Chiocca (California Club Monte di Procida), Guenda Cherubini (Ginnastica Macerata), Giorgia Giancristofaro (Anxa Gym Lanciano Chieti) e Virginia Campodonico (Entella Chiavari), riserva Chiara Beretta (Aerobic Fusion) hanno strappato un’altra medaglia di bronzo migliorando di mezzo punto rispetto al punteggio della qualificazione.

L’Italia junior porta così a casa tre medaglie e tre posizioni d’onore, su sei esercizi: quinto posto nell’individuale femminile (Elena Ciccarelli), quinto nel trio (Ciccarelli/Giancristofaro/Sanna) e settimo nell’individuale maschile (Pierpompeo Semeraro).

«Grandissima soddisfazione – si legge nella nota – da parte della fedeazione ginnastica d’Italia, con la direzione tecnica di Luisa Righetti, nonché della vice presidente della Fig Cristina Casentini, e naturalmente da parte della responsabile tecnica nazionale junior Arianna Ciucci, insieme al suo staff composto da Giorgio Illiano, Federica Schiaffino, Emiliano Granzotto e Monica Darone (responsabile nazionale di giuria)».

La squadra junior è atterrata ieri a Fiumicino, mentre la squadra nazionale senior era già in volo: dal 16 al 18 giugno sarà impegnata nel 17esimo Worl Championship di aerobica, sempre a Guimaraes, dove ci sarà ancora tanta Ginnastica Macerata.

