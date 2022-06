Doppio investimento in bici,

due ciclisti a Torrette

SOCCORSI a Tolentino intorno alle 14 e a Porto Recanati, verso le 18. L'eliambulanza ha trasportato all'ospedale dorico un 27enne e un 18enne

Due incidenti con la bici: a Tolentino un giovane di 27 anni è stato portato a Torrette con l’eliambulanza, a Porto Recanati soccorso un 18enne, anche lui andrà all’ospedale dorico con l’elicottero. Il primo incidente è avvenuto a Tolentino, all’uscita sud della superstrada. Il ciclista, per cause in corso di accertamento, è stato investito in località Pianibianchi da un fuoristrada (al volante un uomo di Treia) che stava uscendo dalla superstrada. Il ciclista, 27 anni, italiano, residente a Tolentino, ha riportato un trauma cranico. Sul posto il 118. Richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato il ferito a Torrette. I rilievi sono stati svolti dalla polizia locle di Tolentino.

A Porto Recanati, intorno alle 18, altro incidente tra auto e bici. In questo caso è accaduto in via Castelnuovo. Il 118 ha soccorso un giovane di 18 anni e anche lui ha riportato un trauma cranico. Gli operatori dell’emergenza hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto del paziente ad Ancona. Nessuno dei due sarebbe in condizioni gravi.

