Adriatica Ionica Race a Tolentino,

le modifiche alla viabilità

CICLISMO - Domani in città il passaggio della carovana impegnata nella tappa Castelraimondo-Ascoli

Domani, mercoledì 8 giugno, tra le 12 e le 14 la rete viaria di Tolentino sarà interessata dal passaggio della tappa “Castelraimondo ‐ Ascoli Piceno” dell’Adriatica Ionica Race che attraverserà diverse vie, le quali per garantire la sicurezza dei ciclisti saranno momentaneamente chiuse al traffico.

«Il comando di Polizia locale ha provveduto ad attivare una comunicazione con tutte le aziende del territorio fornendo informazioni utili e suggerendo percorsi alternativi, considerando anche l’orario di passaggio della corsa, per l’uscita e il rientro pomeridiano nelle imprese. Inoltre sono stati affissi lungo il percorso cartelli informativi che comunicano il passaggio della tappa e la chiusura delle strade – si legge in una nota del Comune -. I cittadini sono invitati a collaborare con gli addetti alla viabilità che saranno presenti lungo il percorso e in particolare agli incroci. Si consiglia di utilizzare percorsi alternativi e dove possibile anche la superstrada. Si prega di moderare la velocità e di prestare attenzione.

Comunque saranno posti addetti alla viabilità in via Pio La Torre, via Madre Teresa di Calcutta, via Mattarella, via Dalla Chiesa, svincolo superstrada Tolentino Ovest, contrada Rosciano, via Caduti del Lavoro, piazza Peramezza, via Osmani, via Grandi, via Buozzi, via Prampolini, via Vitali, rotatoria Buozzi, via Terme S Lucia, via Roma, via Filzi, via delle Conce, via del Vallato, parcheggio via Filzi, rotatoria Ponte del diavolo, viale Foro Boario, via delle Cartiere, via Flaminia, via Sticchi, via Nazionale, via Caduti di Nassirya, via Sposetti, rotatoria via Nenni, rotatoria via Pertini, rotatoria via Fraternità, via Pertini, sp Murattiana, via Rossini, via Liviabella, via Belluigi, via Francesconi, via Avis, via Sacharov, svincolo superstrada Tolentino zona Industriale, km 77 sbocco zona industriale ex Tigamaro e sbocco Casone, sbocco borgo Rancia e sbocco bivio Meloni. Saranno presenti lungo il percorso agli incroci e alle rotatorie 45 addetti tra agenti della Polizia locale, Carabinieri, volontari della Protezione civile, dei Carabinieri in congedo e dei volontari del CB Club Maceratese».

