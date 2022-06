“Luci sull’arte”,

visita a lume di torcia

ai capolavori pittorici

APPUNTAMENTO sabato 11 giugno con le opere ospitate nella Pinacoteca civica di Villa Colloredo Mels, a Recanati, e a seguire a quelle della mostra “Sulle orme di San Michele Arcangelo. Pellegrini e detti nell'arte da Crivelli a Caravaggio”, al Bastione Sangallo di Loreto

Una notte, due città e due musei: dopo il successo riscontrato nella Notte dei Musei dello scorso 14 maggio ritorna sabato 11 giugno l’originale visita guidata a lume di torcia alle opere ospitate nella Pinacoteca civica di Villa Colloredo Mels, a Recanati, e a seguire a quelle della mostra “Sulle orme di San Michele Arcangelo. Pellegrini e detti nell’arte da Crivelli a Caravaggio”, al Bastione Sangallo di Loreto.

Con la sola illuminazione delle torce verrà letteralmente fatta luce su capolavori che sono testimonianze viventi della forza spirituale del territorio e dell’importanza che per le due città ha avuto il pellegrinaggio da tutta Europa verso la Basilica della Santa Casa, e non solo, tra le principali mete di culto per i cattolici già a partire dal medioevo; opere realizzate da maestri come Lorenzo Lotto, Carlo Crivelli, Pomarancio, Vincenzo Pagani, Antonio da Fabriano, Pietro Alamanno, Olivuccio di Ciccarello, Pietro di Domenico da Montepulciano, ecc…, che raccontano una storia fortemente legata a questi luoghi. Un ticket unico permetterà agli interessati di poter partecipare alla doppia visita guidata con una tariffa agevolata: la partenza è prevista alle 19 dal Museo Civico di Villa Colloredo Mels (Via Gregorio XII), a Recanati; dalle 20 due ore di break, per consentire ai partecipanti di cenare e ritrovarsi nuovamente alle 22 al Bastione Sangallo, a Loreto (Piazza Giuseppe Garibaldi, 1). “Luci sull’arte” è un’iniziativa congiunta dei Comuni di Loreto e Recanati, su proposta di Sistema Museo. Costo a persona: 10 euro (gratuito fino a 13 anni). La quota non comprende cena e spostamento da Recanati a Loreto. Prenotazione obbligatoria entro il 10/6: recanati@sistemamuseo.it / 0717570410 / WhatsApp 3938761779.

