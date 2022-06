Contromano in superstrada,

dell’auto nessuna traccia

CIVITANOVA - Alcuni automobilisti hanno segnalato la vettura ai carabinieri. I militari sono intervenuti e hanno chiuso l'ingresso per alcuni minuti. Del veicolo nessuna traccia

6 Giugno 2022 - Ore 22:35 - caricamento letture

Auto contromano in superstrada tra Morrovalle e Civitanova, i carabinieri hanno chiuso per alcuni minuti l’ingresso a Civitanova. Della vettura però nessuna traccia. La segnalazione è arrivata ai militari intorno alle 19,40 di oggi. Qualche automobilista ha notato una vettura contromano che stava andando in direzione mare. A quel punto i militari della Compagnia di Civitanova sono intervenuti in superstrada e in via precauzionale hanno chiuso l’ingresso per alcuni minuti. Dell’auto contromano però nessuna traccia. Chi guidava, mentre i carabinieri intervenivano, è uscito dalla superstrada. Per fortuna non ci sono stati incidenti.

