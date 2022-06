“Chi può dirsi felice?”

CIVITANOVA - Domani, martedì 7 giugno, ultimo appuntamento con Nice Bar

6 Giugno 2022 - Ore 10:23 - caricamento letture

Ultimo appuntamento a Civitanova con i caffè filosofici al bar è per martedì 7 giugno alle 21.15. Il Nice Bar ha come argomento la felicità, un tema che riguarda tutti perché certamente tutti vorrebbero essere felici. Il bar che ospiterà l’incontro è la Romana, in corso Umberto I 124 e, per la precisione, il titolo del caffè filosofico è: “Chi può dirsi felice?”

«Si cercherà di capire se esiste una strada per la felicità – scrivono i promotori – o se essa sia solo una vana speranza oppure se sono gli esseri umani ad essere incontentabili e se magari la serenità sia già il traguardo sulla strada della felicità… Ma cosa sarà mai poi questa felicità? Se ne discuterà insieme, sapendo che ai caffè filosofici nessuno ha la soluzione in tasca.

Chissà se alla fine del dialogo si arriverà ad un risultato condiviso da tutti? In ogni caso va detto che non c’è obbligo di parlare: si potrà anche solo ascoltare il dibattito sorseggiando un caffè».

© RIPRODUZIONE RISERVATA