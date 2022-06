«Borgo dei Moji is on fire»:

campionesse provinciali

di calcio a 5

MONTEFANO - La squadra femminile allenata da mister Lezzieri vince il titolo Csi battendo 2 a 0 Boca Girl Soccer

Sulle ali di uno dei grandi successi commerciali anni Novanta cantano, rivisitando il testo, le ragazze del Borgo dei Moji che hanno avuto la meglio (2-0) del Boca Girl Soccer. «E allora si che si possono protendere le braccia al cielo, perché è tutto vero: la squadra di calcio a 5 femminile di Montefano è campione provinciale del torneo Csi. Si, è proprio così: Borgo dei Moji is on fire». Così scrive su Facebook la società, esaltando l’impresa delle ragazze allenate da Lezzieri.

«Un orgoglio in veste rosa, per la città, che, esattamente a distanza di undici anni, torna ad avere una squadra di calcetto femminile vincente. Il gruppo, il cuore delle leonesse giallonere, uniti alla caparbietà maniacale di mister Lezzieri (un po’ tecnico, un po’ psicologo, un po’ mentore) raggiungono il successo. Un titolo meritato, costruito passo passo, sfidando prima il Covid, che ha notevolmente ridimensionato le realtà calcettistiche regionali, poi la scommessa del restart, del provare a ricominciare comunque dopo una brutta pagina come quella vissuta dell’umanità nel biennio 2020-2022 – si legge nella nota -. Il successo, tuttavia, ripaga questa splendida realtà per i mille sacrifici prodotti negli anni, rende il merito ad un gruppo impastato di storie di profonda umanità e di atti di generosa passione, disinteressata e svincolata da secondi fini. Allora, piace ancor di più ascoltare le storie delle ragazze, sentirle discutere felici per il trionfo, per i loro progetti. Piace pensare che, fra loro, ci sia chi ha figli, chi lavora, chi studia, chi si fa i fatti propri, chi parte sempre e comunque, chi parte dalle pendici del Monte San Vicino per raggiungere Montefano per allenarsi e giocare, facendo oltre 80 km ogni volta. Ma il bello sta proprio qui, in questa insensata, profonda, incrollabile, indispensabile follia, che si chiama: passione – conclude il club Borgo dei Moji -. Allora dai ragazze, godetevela questa vittoria: è vostra, è meritata, è pura, è libera da ogni rapporto tossico. Siete voi le campionesse del campo come nella vita. Forza Borgo. Borgo is on fire».

