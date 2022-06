Uomo di 46 anni trovato morto in garage

DRAMMA - Viveva a Petriolo, l'allarme lanciato nel tardo pomeriggio. Si è trattato di un gesto volontario

Dramma a Petriolo, 46enne trovato impiccato nel garage della sua abitazione in centro storico. A lanciare l’allarme i familiari intorno alle 18,30, gli operatori dell’emergenza sono subito accorsi sul posto ma non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sul posto sono intervenuti, come da prassi in questi casi, i carabinieri di Mogliano per gli accertamenti del caso. Si tratta, secondo i primi accertamenti, di un gesto volontario.

