La musica del dj Chinenyeze:

«Ho buone sensazioni,

potremo fare grandi cose insieme»

INTERVISTA al nuovo acquisto della Lube, che si racconta. Appassionato di musica e medico mancato, è pronto ad infiammare i cuori biancorossi: «Non vedo l’ora di giocare con la nuova maglia e conoscere la tifoseria»

5 Giugno 2022

Dal ritiro della nazionale francese in Canada, a pochi giorni dal debutto nella Vnl 2022, il centrale transalpino Barthelemy Chinenyeze ha affrontato la sua prima intervista dopo l’ufficialità del trasferimento alla Lube. Da aspirante dottore a stella del volley, il miglior centrale delle Olimpiadi dimostra di avere le idee chiare e di essere pronto per abbracciare Civitanova a caccia “di una colonna sonora vincente”.

La Lube è un treno che non passa tutti i giorni, non pensi?

«Assolutamente. Significa che ho lavorato bene e ne raccolgo i frutti».

Credi che la tua prova nella sfida di Coppa Italia abbia influito?

«Nella gara secca dei quarti contro la Lube all’Eurosuole Forum disputai proprio una bella gara, ma certe valutazioni si fanno nell’arco di tutta una stagione e penso di essermela cavata bene tra Nazionale francese e Allianz Milano».

Cosa ti aspetti dalla prossima annata? Avrai lo Scudetto sul petto…

«Non è facile arrivare nel team che ha vinto il titolo, intanto perché è un’impresa confermarsi e Civitanova ha vinto tre Scudetti di fila stravolgendo tutti gli equilibri. Persino quest’anno che era durissima. Oltre a me ci saranno altri innesti, quindi ci dovremo ambientare. Sarà una bella sfida personale. Ho buone sensazioni, sento che potremo fare grandi cose insieme».

Conosci bene la SuperLega, quanto ti sono serviti questi tre anni?

«La SuperLega è il torneo più bello e difficile del mondo. Se riesci a farti strada in Italia puoi giocare ovunque. Sono cresciuto molto e non poteva essere altrimenti visto che tutti i match sono complicati e allenanti. Persino le sedute in palestra con i miei stessi compagni mi hanno aiutato, il livello era davvero alto».

Hai affrontato la Lube più volte, cosa ti ha colpito da rivale?

«Senza dubbio la completezza. Non c’era un singolo giocatore da limitare ma tutti gli effettivi. Quando ti misuri con tanti fuoriclasse insieme, le insidie possono arrivare da ogni singolo avversario. Non mi riferisco solo ai titolari, ma anche alla panchina. Inoltre, la Lube è forte tanto in casa quanto in trasferta».

Raccogliere l’eredità di Simon al centro ti mette pressione o ti stimola?

«Mi motiva molto arrivare in un reparto che annoverava un campione di fama mondiale capace di vincere tutto alla Lube. I tifosi ne sono innamorati. Io sono qui per dare un grande contributo, mi voglio mettere alla prova. Anche se non sono Simon, posso fare la differenza in campo e lavorerò affinché avvenga»

Sei giovane, ma hai già fatto la differenza. La tua più grande gioia?

«Vincere un oro olimpico non ha paragoni. Per me è stato bellissimo farcela al primo colpo e chiudere la manifestazione da Mvp nel mio ruolo».

Hai poco tempo libero, qual è la tua passione fuori dal campo?

«Amo la musica. La mia vita deve avere per forza una colonna sonora. Sento canzoni quando mi alleno, quando guido e se sto solo a casa. Con la musica italiana devo ancora migliorare, ma se serve un dj lo avete trovato».

Dj alle feste, ma anche medico mancato. Sei pieno di sorprese…

«Prima di farmi strada come pallavolista sognavo di diventare un medico, in effetti. Poi la vita mi ha messo davanti a una scelta. Sono contento così. Non vedo l’ora di giocare con la nuova maglia e conoscere la tifoseria».

