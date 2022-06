Campionati italiani a Molfetta,

pieno di medaglie per l’Anthropos

ATLETICA - La società di Civitanova si è presentata senza Ndiaga Dieng e senza altri tre tesserati fermi per infortunio, ma si è comunque distinta grazie ai risultati conseguiti: 14 nuovi titoli e un nuovo primato tricolore

5 Giugno 2022

Si sono conclusi i campionati italiani assoluti di atletica Fisdir andati in scena allo stadio Mario Saverio Cozzoli di Molfetta.

L’Anthropos di Civitanova si è presentata senza la sua stella Ndiaga Dieng e senza altri tre tesserati fermi per infortunio, ma si è comunque distinta con un gruppo di tredici atleti con i tecnici al seguito. Ottime le performance e di rilievo i risultati conseguiti, con la bacheca che si arricchisce di 14 nuovi titoli italiani e di un nuovo primato tricolore.

Protagonista assoluto è stato Salvatore Gabriele Bianca, all’esordio, che torna nella sua Gela con due titoli di campione italiano nel salto in lungo e nel salto in alto, dove ha anche stabilito il nuovo primato nazionale a 1,63 metri. Doppietta tricolore anche per Fabrizio Vallone nei 5.000 metri e nei 10.000 metri, per Andrea Mattone nei 400 metri ostacoli e nell’eptathlon e per Alessio Talocci nel getto del peso e nel lancio del martello.

Un titolo italiano e un argento a testa per Francesco Conzo, campione nel lancio del disco e argento nel lancio del giavellotto, e per Eugenia Zucchiatti, campionessa nei 100 metri piani e argento nel salto in lungo.

Luigi Casadei ha confermato il titolo nazionale nel giavellotto e il bronzo nel getto del peso.

Titolo italiano anche per Federico Mei nei 5.000 metri marcia, Raffaele Di Maggio nei 100 metri piani, Carlo Corallini nel salto triplo.

Doppio podio per Gaetano Schimmenti nei 100 metri piani (argento) e nei 200 metri piani (bronzo).

Podio sfiorato invece per Adolf Agyemang e per Davide Benigni al suo esordio.

A condire il tutto il doppio titolo con le staffette 4×100 (Schimmenti, Bianca, Agyemang, Mattone) e 4×400 (Schimmenti, Agyemang, Mattone e Vallone).

Al seguito dei ragazzi i tecnici Benedetta Bertelli, Massimo Bianca, Riccardo Panza, Federico Pergolini e Giuseppe Raffermati.

«Esprimo la mia soddisfazione per i risultati di questa trasferta, a testimonianza della continuità di rendimento pur in assenza di tanti big – dichiara il presidente Nelio Piermattei -. I giovani bravi ci sono e si stanno inserendo bene. Lo dimostrano gli ottimi risultati di Salvatore Bianca e le staffette vinte senza quasi tutti i titolari. C’è gioia per come i nuovi arrivi nel nostro gruppo si trovino bene e totalmente a loro agio, perché per noi è fondamentale che i ragazzi riescano a socializzare il più possibile godendosi appieno queste esperienze».