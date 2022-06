Sabotaggio alla centralina,

black out a Castelraimondo

AL BUIO - Due i guasti, uno è stato tecnico, l'altro dovuto al gesto di qualcuno. Il sindaco Leonelli: «Atto grave e pericoloso»

Doppio black out a Castelraimondo, uno di questi è stato provocato da qualcuno che ha sabotato la centralina: «Atto grave e pericoloso».

Le due zone della cittadina che giovedì sono rimaste al buio sono la zona Monti e viale Europa. In zona Monti, spiega il sindaco Patrizio Leonelli «la natura del problema è tecnica: a causa di un guasto improvviso alla centralina dell’illuminazione pubblica è stato richiesto l’intervento degli addetti che sono riusciti a risolvere il danno e a far tornare la luce nella giornata di ieri. In viale Europa invece gli operai hanno trovato lo sportello del contatore pubblico rotto e i fili staccati dalla centralina». Dunque non un guasto accidentale ma dovuto alla mano di qualcuno, aggiunge Leonelli: «Si è trattato probabilmente di un atto di sabotaggio da parte di qualche incivile che tra l’altro ha anche rischiato di farsi molto male. Un atto grave e pericoloso – continua il sindaco – non solo si va incontro a una denuncia penale, ma si rischia di prendere una scossa di corrente molto forte. Ci scusiamo con i cittadini per il disagio e ringraziamo gli operatori che sono intervenuti sul posto per ripristinare le linee».

