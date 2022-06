Chornopyshchuk ne fa tre,

la Civitanovese vola ai play off

PROMOZIONE - I rossoblu vincono 3 a 1, tifosi in festa anche fuori dallo stadio. In tribuna Evaristo Beccalossi, omaggiato dal presidente Profili

4 Giugno 2022 - Ore 18:57 - caricamento letture

di Andrea Cesca

Roman Chornopyshchuk assicura i playoff alla Civitanovese. Una tripletta dell’attaccante stende la Monterubbianese e porta i rossoblù agli spareggi promozione. 3 a 1 il risultato della partita giocata al Polisportivo, la rete degli ospiti è stata messa a segno da Nazziconi Francesco. Per conoscere il nome dell’avversario della Civitanovese bisognerà attendere gli ultimi 90’ che si preannunciano avvincenti. A fine gara hanno fatto festa i tifosi e la squadra per l’obiettivo raggiunto. Oltre a Chornopyshchuk (salito a quota 13 nella classifica dei marcatori) il grande protagonista della partita è stato il caldo, ma giocando a giugno è un “rischio” che va tenuto in considerazione.

La Civitanovese schierata con il 4-3-3 da Roberto Vagnoni sblocca il risultato alla prima azione degna di nota: al 9' Russo prende palla sulla destra e si accentra, la sfera arriva a Chornopyshchuk, il sinistro del numero 7 buca le mani ad Osso, 1 a 0. La Monterubbianese si affaccia nell'area di rigore avversaria al 19' con un traversone basso di Gregonelli che attraversa lo specchio della porta e si spegne sul fondo. Chornopyshchuk chiama alla parata in due tempi Osso, il numero 7 rossoblù ci riprova dopo la mezzora ma non inquadra la porta. Il cooling break fa rifiatare le due squadre, gli ultras rossoblù a torso nudo non smettono di incitare la squadra di Vagnoni, in tribuna un lieve malore di un tifoso richiama la presenza dei sanitari. Con il passare dei minuti la Monterubbianese guadagna fiducia e metri ed al 44' agguanta il pari: sul cross basso di Tassotti Nazziconi Francesco appostato sul secondo palo gira in rete l'1 a 1.

Tra il primo e il secondo tempo il presidente Mauro Profili omaggia Evaristo Beccalossi presente in tribuna; Beccalossi è capo delegazione della nazionale under 19 di calcio che in questi giorni si trova in ritiro a Grottammare.

In apertura di ripresa Vagnoni opera subito due sostituzioni, fuori Foresi e Russo, dentro Di Benedetto e Rossini. Dopo pochi minuti Gragnoli costringe alla deviazione in calcio d’angolo Osso. La rete del nuovo vantaggio rossoblù si materializza al quarto d’ora: Chornopyshchuk si avventa come un falco sul cross basso di Balloni dalla destra e fa 2 a 1. Chornopyshchuk è in giornata di grazia e poco dopo la mezzora chiude la partita con una staffilata di destro che non lascia scampo ad Osso, 3 a 1. Carissimi nei minuti conclusivi manca il poker da pochi passi, sul fronte opposto Gregonelli va vicinissimo al bersaglio grosso, poi è un colpo di testa dell’evergreen Galli a sfiorare il palo.

I cori degli ultras rossoblù nel dopo partita allietano la squadra, festa anche fuori dallo stadio. La Civitanovese chiuderà il campionato sul campo del Portorecanati senza l’assillo di dover vincere ad ogni costo.

CIVITANOVESE (4-3-3): Monti 6; Foresi 5,5 (1’ st Rossini 6), Smerilli 6,5, Mariani 6, Ruggeri 6; Balloni 6, Visciano 6, Gesuè 6 (29’ st Perfetti ng); Russo 5,5 (1’ st Di Benedetto 6), Gragnoli 5,5 (19’ st Carissimi), Chornopyshchuk 8 (35’ st Salvucci ng). A disp. Lanari, Alessandroni, Impallari, Marini. All. Vagnoni

MONTERUBBIANESE (4-1-3-2): Osso 5,5; Donzelli 5,5, Marinangeli 6, Raschioni 6, Gregonelli 6,5; Haxhiu 6; Nazziconi Francesco 6,5 (11’ st Moreschini ng), Tassotti 6,5 (27’ st Vallesi ng), Valle Indiani 6; Di Nicolò 5,5 (27’ st Galli ng), Nazziconi Matteo 6,5. A disp. Capecci, Muzi, Genovese, Vergari, Sabbouh. All. Cardelli

Arbitro: Belli di Pesaro (Giannelli di Pesaro – Censori di San Benedetto del Tronto)

Reti: pt. 9’ Chornopyshchuk, 44’ Nazziconi Francesco; st. 15’ Chornopyshchuk, 32’ Chornopyshchuk

Note: spettatori 200 circa. Calci d’angolo 6 a 4 per la Civitanovese. Ammoniti Mariani, Donzelli. Recupero 5’ (2+3)

